美企在陸獨資石化項目投產

埃克森美孚惠州乙烯項目15日在惠州大亞灣石化產業園區正式投產。該項目是美國企業在中國大陸獨資建設的首個重大石化項目。埃克森美孚是全球知名的能源石化公司。

新華社報導，埃克森美孚公司全球高級副總裁傑克·威廉姆斯說，這次投產揭開了埃克森美孚在中國大陸發展的新篇章。

埃克森美孚惠州乙烯項目一期包括年產160萬噸乙烯的靈活進料蒸汽裂解裝置、兩套年產共計120萬噸的高性能線性低密度聚乙烯裝置、一套世界最大單體年產50萬噸的低密度聚乙烯裝置、兩套年產共計95萬噸的差異化高性能聚丙烯裝置。

乙烯被稱為「石化工業之母」，是有機化工最重要的基礎原料。該項目一期將生產乙烯、聚乙烯、聚丙烯等高附加值基礎化工原料，廣泛應用於包裝、汽車、衛生產品及個人護理等領域。

廣東省石油和化學工業協會副會長紀紅兵認為，埃克森美孚惠州乙烯項目將提升中國大陸乙烯產能和產業技術水平，加強原料供應，為大陸電子化學品、精細化工、生物醫藥等多個產業提供支撐。

據介紹，該項目環保率先採用預處理外置模式。配套項目綜合能源站可接收項目工藝尾氣參與燃燒，實現清潔能源綜合循環利用。部分產品採用可循環再利用材料，支持更低碳排放的製品應用方向。

埃克森美孚惠州乙烯項目選址惠州大亞灣石化產業園區。大亞灣開發區石化能源產業局相關負責人說，項目投產對粵港澳大灣區完善石化產業生態是重大利好，有利於提升產業集群效益。

目前，惠州大亞灣石化產業園聚集了殼牌、巴斯夫、科萊恩、三菱化學等國際石化巨頭。

埃克森美孚惠州乙烯項目於2020年4月開工建設，2025年初實現一次投料試生產成功。「當地政府對項目給予了全流程、高效能的支持，在通關協調、建設許可等方面提供了非常專業、高效的服務。」埃克森美孚（惠州）化工有限公司董事長李興軍說。