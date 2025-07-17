Labubu爆火 泡泡瑪特淨利潤增350%

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
泡泡瑪特旗下LABUBU火爆出圈，在全球掀起搶購熱潮。泡泡瑪特15日發布，2025年上半年，集團收入較去年同期收入增長不低於200%；預期溢利（淨利潤）較集團去年同期溢利增長不低於350%。 （歐新社）
泡泡瑪特旗下LABUBU火爆出圈，在全球掀起搶購熱潮。泡泡瑪特15日發布，2025年上半年，集團收入較去年同期收入增長不低於200%；預期溢利（淨利潤）較集團去年同期溢利增長不低於350%。 （歐新社）

泡泡瑪特」的公仔Labubu在全球引發搶購熱潮，還成為搖錢樹！泡泡瑪特15日發布公告稱，2025年上半年，集團收入較去年同期收入增長不低於200%；預期溢利（淨利潤）較集團去年同期溢利增長不低於350%。

對於業績波動原因，泡泡瑪特表示，品牌及旗下IP在全球認可度進一步提升，多樣化的產品品類促進集團收入增長，集團各區域市場收入均實現持續高速增長，海外收入占比持續提升，收入結構的變化對毛利、溢利均產生積極影響。同時，規模效應使溢利顯著增加。

山東大眾日報旗下新媒體「海報新聞」報導，不僅是業績的翻倍增長，泡泡瑪特股價在年內也上漲了200%，總市值突破3,500億港元，從Labubu出圈到拍出天價，泡泡瑪特都成了最大贏家。

這是一份在預料之內的成績單，因為Labubu的爆火已在全球蔓延。6月10日，限量款Labubu拍出百萬高價引發熱議，兩天後，泡泡瑪特股價漲至每股283.4港元，總市值一度強勢衝上3,800億港元大關，創下歷史新高。

截至7月15日收盤，泡泡瑪特報每股263.2港元，年內股價上漲了約200%，目前總市值3,535億港元，甚至超過了百度等老牌互聯網公司。

結合去年上半年業績來看，泡泡瑪特的MOLLY、THE MONSTERS和SKULLPANDA，在2024年上半年分別實現收入7.82億元（人民幣，下同）、6.27億元和5.75億元。

當時MOLLY還是泡泡瑪特「當紅花旦」，但是THE MONSTERS還是顯示出了爆紅的潛力，其形象生動鮮活，個性豐滿立體，進而贏得了更多粉絲的青睞，相關收入與上年相比增長292.2%。

然而時間推回到今年4月，Labubu的爆火始於3.0系列，該系列推出後，因大量缺貨價格水漲船高。

在二手市場上，3.0系列盲盒價格普遍出現溢價。5月一盒原價594元，在二手市場被炒到1,000元至2,000元左右。

而單個99元的盲盒，也普遍溢價200元至600元左右，隱藏款的價格更是超過2600元一個。

2個月後的今天，Labubu 3.0相比此前價格已回落50%，普通款盲盒150元左右一個，隱藏款1,300元左右能買到。有業內人士表示，因為Labubu3.0持續放貨，很多人原價都能搶到，因此價格隨之降低，相反Labubu 1.0因為更為稀缺，價格已經超過了Labubu3.0。

規模 泡泡瑪特 業績

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