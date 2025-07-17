往太空「送快遞」 商業航天前景看好

「我們是一家往太空『送快遞』的公司。」北京星河動力航天科技股份有限公司創始人、董事長劉百奇15日在大陸國務院新聞辦公室舉行的「新征程上的奮鬥者」記者會上說，商業航天未來大有可為。

中新社報導，當天，多位民營企業家代表出席。劉百奇在會上說，其公司商業模式是用自己研製的火箭把客戶的衛星送入太空，然後收取發射服務費、運費等，也可以理解為是一家往太空「送快遞」的公司，面對的是低軌衛星、互聯網市場。 據統計，未來10年可能有幾萬顆這樣的衛星要進入太空。劉百奇說，這給火箭這種特殊的太空運輸工具提供巨大市場需求。根據市場需求，其公司也布局了多個系列和型號的運載火箭。 「如果對比地面的交通工具，相當於我們既有小汽車也有大巴車，運載能力從幾百公斤到幾噸、幾十噸，未來可重複使用，可大幅降低成本。」劉百奇說，截至目前，公司完成19次火箭發射，將81顆衛星送入太空，是大陸國內發射次數最多、成功率最高的民營火箭公司。 2014年，大陸推出政策支持鼓勵民間資本和社會力量從事航天科研生產活動，大力支持發展商業航天。當前，官方大力支持民營經濟發展，他從中也進一步看到商業航天未來廣闊市場前景。

劉百奇說，大陸越來越重視民營經濟的發展，政策環境也在不斷優化，為民營企業創造了廣闊空間。民營企業在科技創新中發揮的作用越來越大，商業航天領域有越來越多的民營企業加入，共同推動了商業航天產業快速發展。他相信，民營企業一定能走向更廣闊的舞台。