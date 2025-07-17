往太空「送快遞」 商業航天前景看好

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「我們是一家往太空『送快遞』的公司。」北京星河動力航天科技股份有限公司創始人、董事長劉百奇15日在大陸國務院新聞辦公室舉行的「新征程上的奮鬥者」記者會上說，商業航天未來大有可為。

中新社報導，當天，多位民營企業家代表出席。劉百奇在會上說，其公司商業模式是用自己研製的火箭把客戶的衛星送入太空，然後收取發射服務費、運費等，也可以理解為是一家往太空「送快遞」的公司，面對的是低軌衛星、互聯網市場。 　據統計，未來10年可能有幾萬顆這樣的衛星要進入太空。劉百奇說，這給火箭這種特殊的太空運輸工具提供巨大市場需求。根據市場需求，其公司也布局了多個系列和型號的運載火箭。 　　「如果對比地面的交通工具，相當於我們既有小汽車也有大巴車，運載能力從幾百公斤到幾噸、幾十噸，未來可重複使用，可大幅降低成本。」劉百奇說，截至目前，公司完成19次火箭發射，將81顆衛星送入太空，是大陸國內發射次數最多、成功率最高的民營火箭公司。 　2014年，大陸推出政策支持鼓勵民間資本和社會力量從事航天科研生產活動，大力支持發展商業航天。當前，官方大力支持民營經濟發展，他從中也進一步看到商業航天未來廣闊市場前景。

劉百奇說，大陸越來越重視民營經濟的發展，政策環境也在不斷優化，為民營企業創造了廣闊空間。民營企業在科技創新中發揮的作用越來越大，商業航天領域有越來越多的民營企業加入，共同推動了商業航天產業快速發展。他相信，民營企業一定能走向更廣闊的舞台。

衛星 火箭 太空

延伸閱讀

死對頭變臨時隊友！亞馬遜向馬斯克「借火箭」搶攻衛星網路通訊市場

美印波匈太空人完成任務 搭SpaceX太空船返回地球

全國火箭競賽7月25-27日屏東牡丹旭海登場 推動台灣太空發展新基地

首屆台灣盃火箭競賽 屏縣府7/26同步直播

相關新聞

美企在陸獨資石化項目投產

埃克森美孚惠州乙烯項目15日在惠州大亞灣石化產業園區正式投產。該項目是美國企業在中國大陸獨資建設的首個重大石化項目。埃克...

宇樹科技：人形機器人應用會加快

「未來3到5年，人形機器人應用會越來越快。」杭州宇樹科技股份有限公司創始人兼首席執行官王興興15日在大陸國務院新聞辦公室...

往太空「送快遞」 商業航天前景看好

「我們是一家往太空『送快遞』的公司。」北京星河動力航天科技股份有限公司創始人、董事長劉百奇15日在大陸國務院新聞辦公室舉...

Labubu爆火 泡泡瑪特淨利潤增350%

「泡泡瑪特」的公仔Labubu在全球引發搶購熱潮，還成為搖錢樹！泡泡瑪特15日發布公告稱，2025年上半年，集團收入較去...

陸經濟增長預測 瑞銀上調至4.7%

大陸15日公布第2季GDP較去年同期增長5.2%後，瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧將2025年中國大陸GDP增速預測上...

陸車企憂歐加稅與審查風險 歐盟中國商會汽車組赴布魯塞爾會晤歐方

歐盟中國商會汽車工作組近日首度在布魯塞爾與歐委會及歐洲議會官員會晤，關切歐盟對中國電動車加徵關稅、外資審查與補貼條例等政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。