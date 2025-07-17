宇樹科技：人形機器人應用會加快

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「未來3到5年，人形機器人應用會越來越快。」杭州宇樹科技股份有限公司創始人兼首席執行官王興興15日在大陸國務院新聞辦公室舉行的記者會上說。

中新社報導，最近幾年，人形機器人非常火熱。王興興指出，目前該行業處在相對早期階段，大家可以多給一些耐心。未來3到5年，人形機器人應用會越來越快，當下已有一些應用場景，國內外不少公司人形機器人出貨量都有明顯增長，服務業、家用、工業場景、危險場景救援救災場景都有推進。

「大規模應用、大規模推廣，可能還需要一些時間。」王興興說，目前人形機器人發展，需要全球共同努力推動。大家發揮各自優勢，共同推動人形機器人技術進步，是非常有價值的事，全球共贏的狀態是可達到的。

例如，中國大陸有很深厚的生產製造和硬體功底，美國有很豐富的AI軟體生態，各有優勢，值得大家共同推動與合作。他期待有更開放的合作生態，大家共同把技術和產品做好，為全球提供更好的服務。 　　

當前，大陸正大力支持民營企業發展，並發布一系列政策措施，這為民營企業帶來發展新機遇。對此，王興興表示，公司今年機器人出貨量相對去年有明顯增長；對整個機器人行業來說，今年上半年增長速度也非常快，科技發展趨勢非常明顯。 　王興興對民營經濟發展充滿信心，有很好的政策、土壤，讓大家有更多信心投入研發、生產，做出更多面向未來的新產品、新技術。

規模 經濟發展 人形機器人

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