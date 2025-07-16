快訊

女足教練逼抽血換學分！教部怒轟台師大「糟糕」 將追溯過去研究案

聽新聞
0:00 / 0:00

全方位擴內需 陸政協主席王滬寧：是保持經濟發展戰略之舉

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸全國政協主席王滬寧。聯合報資料照片
大陸全國政協主席王滬寧。聯合報資料照片

全方位擴大國內需求調研協商座談會16日在北京召開。中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧出席並講話，稱要以擴大消費為基礎，發揮投資的關鍵作用，重視供給體系的提升，為構建新發展格局、推動高質量發展貢獻智慧和力量。

新華社報導，王滬寧對有關民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士圍繞全方位擴大國內需求持續深化研究、積極建言獻策給予充分肯定。他表示，全方位擴大國內需求是保持大陸經濟長期持續健康發展的需要，是滿足人民日益增長的美好生活的需要，是戰略之舉。

他指出，要牢牢把握服務黨和國家中心工作的政治站位，圍繞全方位擴大國內需求的重點問題，形成更多深化、細化、具體化的研究成果，做好成果應用轉化工作，提升重點考察調研質量和議政建言水平。要牢牢把握「四個凝聚」的根本要求，扎實做好加強思想政治引領工作，為黨和國家事業發展廣泛凝心聚力。

2024年中共中央經濟工作會議明確將「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」列為2025年九大重點任務之首。配合這一重要變化，會議還提出「實施提振消費專項行動」「加力擴圍實施『兩新』政策」「更大力度支持『兩重』項目」。

今年大陸兩會上，大陸國務院總理李強作政府工作報告時，也強調今年要突出重點、把握關鍵,並將「大力提振消費、提高投資效益,全方位擴大國內需求」擺在今年政府工作任務首位。

王滬寧

延伸閱讀

澳洲對陸企審查嚴格？陸外交部：願同澳方提供公平營商環境

公辦電視罷免說明會缺席 張智倫FB貼支持者短片反大罷免

張智倫未出席罷免說明會 罷團批：黨意的橡皮章

黃仁勳傳下周再訪陸？尋求會見總理李強 銷售輝達新AI晶片

相關新聞

輝達H20晶片解禁 黃仁勳：在大陸收到很多訂單

美國政府解禁輝達（NVIDIA）對中國銷售H20晶片後，輝達創辦人黃仁勳今天在北京表示，目前已經有很多訂單了。與此同時，...

黃仁勳：任何輕視華為、中國製造能力的人 都極其天真

輝達CEO黃仁勳今（16）日在北京出席中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）時表示，任何輕視華為、輕視中國製造能力的人，都極...

輝達首次在大陸鏈博會設展 未展出H20晶片

第3屆「中國國際供應鏈促進博覽會」（鏈博會）今天在北京登場，輝達首次參展受到矚目。雖然輝達創辦人黃仁勳昨天宣布美國批准H...

全方位擴內需 陸政協主席王滬寧：是保持經濟發展戰略之舉

全方位擴大國內需求調研協商座談會16日在北京召開。中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧出席並講話，稱要以擴大消費為...

香港年淨資金流入急升81% 港府稱將成全球最大跨境資產管理樞紐

香港淨資金流入急升81%，管理資產去年增13%。港府財政司長說，有信心香港兩三年內成全球最大跨境資產管理樞紐。

Labubu熱銷泡泡瑪特 預估上半年淨利激增350%

中國潮玩公司泡泡瑪特發布半年報預告，預估今年上半年淨利成長「不少於350%」，有望超過去年全年成績，泡泡瑪特業績飆升與L...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。