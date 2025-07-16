全方位擴內需 陸政協主席王滬寧：是保持經濟發展戰略之舉

全方位擴大國內需求調研協商座談會16日在北京召開。中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧出席並講話，稱要以擴大消費為基礎，發揮投資的關鍵作用，重視供給體系的提升，為構建新發展格局、推動高質量發展貢獻智慧和力量。

新華社報導，王滬寧對有關民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士圍繞全方位擴大國內需求持續深化研究、積極建言獻策給予充分肯定。他表示，全方位擴大國內需求是保持大陸經濟長期持續健康發展的需要，是滿足人民日益增長的美好生活的需要，是戰略之舉。

他指出，要牢牢把握服務黨和國家中心工作的政治站位，圍繞全方位擴大國內需求的重點問題，形成更多深化、細化、具體化的研究成果，做好成果應用轉化工作，提升重點考察調研質量和議政建言水平。要牢牢把握「四個凝聚」的根本要求，扎實做好加強思想政治引領工作，為黨和國家事業發展廣泛凝心聚力。

2024年中共中央經濟工作會議明確將「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」列為2025年九大重點任務之首。配合這一重要變化，會議還提出「實施提振消費專項行動」「加力擴圍實施『兩新』政策」「更大力度支持『兩重』項目」。

今年大陸兩會上，大陸國務院總理李強作政府工作報告時，也強調今年要突出重點、把握關鍵,並將「大力提振消費、提高投資效益,全方位擴大國內需求」擺在今年政府工作任務首位。