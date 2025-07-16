香港年淨資金流入急升81% 港府稱將成全球最大跨境資產管理樞紐

香港淨資金流入急升81%，管理資產去年增13%。港府財政司長說，有信心香港兩三年內成全球最大跨境資產管理樞紐。

香港證監會公布調查顯示，去年香港管理資產總值按年大增13%，達到35.1萬億港元。其中私人銀行及私人財富管理業務，管理資產按年增長15%，達到10.4萬億港元。全年淨資金流入更急升81%，達到7050億港元，當中資產管理及基金顧問業務的淨資金流入，更飆升571%至3210億港元。

香港證監會的報告稱去年是步入佳境之年，在香港註冊成立的證監會認可基金亦穩健增長，截至去年底的資產淨值增加22%至1.64萬億港元，到今年五月底更進一步上升21%，達到1.99萬億港元。這些基金去年淨資金流入1630億港元，今年頭五個月則為2370億港元，超越去年全年45%。

按照調查報告，香港管理的資產中，59%配置到中國大陸及香港以外的市場。過去五年，他們的非股票投資提升13個百分點，達到59%，反映出資產配置策略更趨多元化，以應對急速變化的全球環境。

香港證監會說，調查的結果與波士頓諮詢公司（BCG）近期發布的《2025年全球財富報告》一致。報告將香港和瑞士並列為去年全球兩大跨境財富管理中心，其中香港的跨境財富總值增長為各地區之冠，達2310億美元，9.6%的按年增幅亦勝過全球平均水準。

香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀說，受惠強勁的資金流入、金融創新及持續壯大的人才庫，香港作為國際資產及財富管理樞紐的影響力正節節攀升。香港證監會致力透過拓展固定收益及貨幣市場，支持香港持續發展為提供全方位服務的國際金融中心及領先的離岸人民幣樞紐。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，香港資產管理一直維持在約3萬億美元，在二零二二2022年下降後已逐年回升，反映香港金融中心的韌性，長期金融基建亦比較健康。同時香港金融業務較平均，包括銀行、股市、外匯，亦有債券市場和資產管理，在未面臨貿易戰的正常情況下亦具吸引力。

莊太量預計，資金流入香港的趨勢會在今年加快，除了上半年IPO市場明顯更活躍外，股市成交長期達2000億港元，樓市交易亦按年多一成以上，相信今年金融環境和資金流入為香港帶來更大優勢，下半年減息亦有機會吸引更多資金流入。

港府財政司司長陳茂波說，香港資產管理業務進一步增長，基於宏觀外圍形勢及本地發展趨勢，預期香港資財管理業會持續向好發展，有信心香港在兩三年內，會成為全球最大的跨境財富和資產管理樞紐。

他稱，香港政府正全力推動與大陸市場互聯互通的深化擴容、支持固定收益、貨幣，以及數字資產市場的發展，為投資者提供豐富多元、具增長潛力的資產配置選項。