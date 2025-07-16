輝達首次在大陸鏈博會設展 未展出H20晶片

第3屆「中國國際供應鏈促進博覽會」（鏈博會）今天在北京登場，輝達首次參展受到矚目。雖然輝達創辦人黃仁勳昨天宣布美國批准H20晶片銷往中國，但展區工作人員表示，布置展區時新聞尚未發布，因此並未展出這款晶片。

中央社記者下午前往輝達（NVIDIA）在鏈博會的展區，現場有超過50名民眾，在現場向工作人員詢問展示的相關產品，也有不少民眾在一旁聆聽，關於工作人員介紹「NVIDIA深度學習培訓中心」相關課程及如何考取證書。

在輝達展區一角，還展示在不同層面使用輝達技術的機器人；也有身著舞獅道具服的小型機器人在展區表演。

正在北京訪問的黃仁勳昨天受訪時表示，美國已批准H20晶片銷往中國，輝達並將推出RTXpro GPU，但輝達的鏈博會展區今天並未展出H20晶片。據展區工作人員解釋，這是因為在布置該展區時，相關的晶片消息尚未發布。

在北京郵電大學就讀人工智慧相關科系的王同學表示，沒有輝達的部件，基本上跑什麼模型都相當困難，目前有看到學校內有使用晶片跑些模型，但因為本身不在任何實驗室裡，因此也不太清楚。

就讀北京化工大學的1名大一女學生表示，從學校的微信公眾號上了解到此次展覽的活動，目前也在相關專業分流的階段，參觀該展覽是來見識一下不同行業的發展狀況，為未來前程找出更好的規劃。

至於為何前往輝達的展位參觀，她說，目前AI產業很盛行，認為各行各業未來都有可能跟AI有關。輝達的「發展很厲害，將來肯定會更厲害」，有很大的進步空間。

第3屆「中國國際供應鏈促進博覽會」（鏈博會）於7月16至20日在北京舉行，以「鏈接世界，共創未來」為主題，設置先進製造、綠色農業、數位科技、健康生活、智慧汽車、清潔能源6大鏈條和供應鏈服務展區。

中國國際貿易促進委員會（中國貿促會）表示，這屆鏈勒會共有651家中外企業和機構參展，涉及75個國家、地區和國際組織，境外參展商占總數的35%，較上一屆增加3個百分點，其中美國參展企業數量較上屆上升15%。連同參展商帶來的500多家產業鏈上下游合作夥伴，實際參展商將達到1200家。