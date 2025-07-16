Labubu熱銷泡泡瑪特 預估上半年淨利激增350%

中國潮玩公司泡泡瑪特發布半年報預告，預估今年上半年淨利成長「不少於350%」，有望超過去年全年成績，泡泡瑪特業績飆升與Labubu等旗下IP大受歡迎有直接相關。

泡泡瑪特發布半年報預告。預告內容指出，預估今年上半年營業收入年增率不低於200%，預期淨利（不包括未完成統計的金融工具的公允價值變動損益）年增率不少於350%。

據第一財經16日報導，2024年上半年泡泡瑪特營業收入達人民幣45.6億元（約新台幣182.4億元），按半年報預告不低於200%計算，初估泡泡瑪特今年上半年營業收入將逾135億元，有望超過2024年全年營業收入130.4億元。

2024年上半年泡泡瑪特淨利9.2億元，按半年報預告不少於350%計算，泡泡瑪特今年上半年淨利預估將超過41億元，或將超過2024年全年淨利31.25億元。

泡泡瑪特業績激增有3大原因，包括旗下IP的全球認可度提升，帶來全區域的收入成長；再者為海外收入比重提升，優化收入結構；第3則為產品成本的優化。

泡泡瑪特旗下Labubu的THE MONSTERS系列席捲潮玩市場，掀起消費者搶購潮，甚至有消費者為了搶購Labubu在門市發生衝突；Labubu在二手市場的售價也大增數倍，這些氛圍有效地提振泡泡瑪特的業績和股價。

Labubu系列逐漸補貨中，導致目前二手市場售價有所下跌，價格明顯暴跌發生在6月中下旬。7月Labubu二手市場交易依然活躍，不過二手市場售價或黃牛價格與Labubu補貨前有顯著落差，有玩家認為價格可能續跌。