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澳洲對陸企審查嚴格？陸外交部：願同澳方提供公平營商環境

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
澳洲總理艾班尼斯。歐新社
澳洲總理艾班尼斯。歐新社

在大陸國務院總理李強提出，陸企尋求進入澳洲市場所面臨的「問題」後，澳洲總理艾班尼斯16日表示，澳洲政府對外國投資的審查並不針對特定國家。大陸外交部發言人林劍16日表示，中方一貫認為，經貿合作是中澳關係的壓艙石。中方願同澳方一道，為兩國企業在對方國家投資經營提供公平、開放、非歧視的營商環境，推動兩國經貿合作不斷向前發展。

路透報導，艾班尼斯表示，「我們看待外國投資不是基於任何一個國家，而是基於對我們國家利益的客觀評估。」

新華社報導，大陸國務院總理李強15日晚間在中澳企業高管圓桌會議上表示，希望澳方「切實解決企業在市場准入、投資審查等方面遇到的問題。」

澳洲已阻止一些陸企對關鍵礦產的投資，企業高層指出，對再生能源和關鍵基礎設施的安全審查也已加強。

澳洲供應全球約一半的鋰及其它礦物，包括用於電動車和國防電池的稀土，在全球推動供應鏈多元化、擺脫對主要生產國大陸依賴的背景下，澳洲正尋求促進與美國的貿易。

艾班尼斯表示，與大陸建立積極的關係、不被分歧所束縛，符合澳洲的利益。為了強調這一點，艾班尼斯表示，他正在追隨已故工黨領袖、前總理惠特蘭的腳步，惠特蘭在不斷變化的世界中做出了「需要勇氣的決定」，訪問中華人民共和國並承認其地位。

艾班尼斯補充說：「建立世界穩定與安全非常重要，而積極參與是其中的一部分。」

艾班尼斯 總理 澳洲

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