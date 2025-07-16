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證監會：香港管理資產總值為4.53兆美元 年增13%

中央社／ 香港16日電

香港證券管理部門今天公布，2024年香港管理資產總值升至4.53兆美元（約新台幣133.3兆元），較上一年增加13%，淨資金流入則年 增81%。

香港證券及期貨事務監察委員會今天發布的「2024年資產及財富管理活動調查」指出，管理資產總值的成長主要來自910億美元的淨資金流入。調查並形容，香港作為國際資產及財富管理中心「正步入佳境」。

調查指出，在私人銀行及私人財富管理業務方面，管理資產增加15%至1.3兆美元；在港註冊成立且獲證監會認可的基金，其資產淨值增加22%至2110億美元，今年5月底更進一步上升至2560億美元。

2024年基金的淨資金流入有209億美元，今年前5個月則為305億美元。

根據調查，香港管理的資產中，有59%配置到中國大陸及香港以外市場。

大致而言，香港資產及財富管理業務包括資產管理、基金顧問、私人銀行及私人財富管理，以及香港證監會認可的房地產投資信託基金及信託持有資產。

香港 資產 財富

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