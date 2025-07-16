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美財長解釋對陸出口H20晶片 稱「陸已研發出同等性能晶片」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國財政部長貝森特15日在電視台節目中，談及輝達獲准出口H20晶片時說，大陸已經研發出性能與H20晶片相當的晶片，因此輝達銷售H20晶片不存在問題。美聯社
美國財政部長貝森特15日在電視台節目中，談及輝達獲准出口H20晶片時說，大陸已經研發出性能與H20晶片相當的晶片，因此輝達銷售H20晶片不存在問題。美聯社

美國財政部長貝森特15日在電視台節目中，談及輝達獲准出口H20晶片時說，大陸已經研發出性能與H20晶片相當的晶片，因此輝達銷售H20晶片不存在問題。

快科技報導，輝達CEO黃仁勳日前透露，美國已批准降規版H20晶片銷往大陸，將開始向大陸市場銷售H20晶片。「對於H20晶片出口我很期待，對此我感到非常高興，這真是個非常非常好的消息」。

輝達 H20晶片原本就是大陸特供產品，性能相較於H100有不小差距。先前美國禁售H20晶片，讓輝達承受了大量庫存積壓，損失高達數十億美元。

然而，禁售H20晶片並未如美國所願對大陸造成巨大打擊，因為目前大陸國產廠商已經有可以抗衡的技術。例如目前的AI晶片昇騰910C，推理性能達到輝達H100的60%左右；而最新的昇騰920預計將於2025年下半年量產，專家稱完全能夠取代H20晶片。

值得注意的是，美國當地分析師其實早早就批評美國的限制措施，稱其「毫無意義」，因為H20的性能遠低於大陸現有的替代品，甚至可能將大陸AI市場拱手讓給華為等大陸本土企業。

而且，大陸企業一直在減少對輝達晶片的依賴，透過在邊緣設備上進行模型訓練，以及將大量推理工作負載轉移到輝達的替代晶片來應對出口限制。

輝達 晶片 川普

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