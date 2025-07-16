影／護航供應鏈！陸副總理何立峰稱「製造業回流」拉低全球經濟運行效率

大陸中國貿促會主辦的第3屆鏈博會16日開幕，今年大陸領導人出席規格稍降，由中共政治局委員兼副總理何立峰參與，他表示，當前一些國家以「去風險」為由干預市場，以加徵關稅和限制措施的手段，搞所謂的製造業回流，拉低了全球經濟整體的運行效率。大陸將堅定不移支持產業鏈供應鏈全球公共產品的屬性，與各國共同把全球產業鏈供應鏈建設的更具韌性，更有效率，更富有活力。

鏈博會首創於2023年11月，首屆由中共政治局常委兼大陸總理李強出席，去年11月第2屆由大陸國家副主席韓正出席，這次的第3屆則為何立峰出席，何立峰層級雖不如前2位，但是他是中共方面主導美中經貿磋商談判的高階官員，表態仍受重視。

至於外方，則有南非副總統瑪莎蒂來、泰國商務部常務次長斯達瓦拉瀾等，企業界則是輝達執行長黃仁勳最受矚。

何立峰表示，受大陸總理李強委託，自己謹代表大陸國務院，對本次鏈博會的召開表示熱烈的祝賀。他強調，大陸是全球產業鏈供應鏈的重要環節，一直以實際行動保障全球產業鏈供應鏈的穩定運行，大陸是世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，有220多種工業產品的產量居世界首位，成為全球產業分工體系中堅實可靠的組成部分，同時大陸官方正推動成為消費大國，這些都將為各國企業帶來更加廣闊的增量市場。

他隨後指出，當前世界百年變局在加速演進，多重風險再加交織疊加，世界進入了新的動盪變革期，他倡議做全球產業鏈供應鏈穩定暢通的維護者。指出分工協作是社會發展的必然選擇，經濟的高效循環，離不開要素的流動暢通，人為破壞國際分工只會推高企業的成本，阻礙世界經濟的發展。

何立峰不點名地提到，當前一些國家以「去風險」為由干預市場，以加徵關稅和限制措施的手段，搞所謂的製造業回流，拉低了全球經濟整體的運行效率。「我們要正視各個國家資源稟賦以及經濟發展水平的差異性，加強宏觀經濟政策的協調，構建基於各國比較優勢的產業鏈供應鏈體系，做大全球市場的蛋糕。」

針對貿易戰，何立峰強調關稅戰、貿易戰沒有贏家，堅決反對人為地將經貿問題政治化、意識形態化、泛安全化。

他並指，大陸將踐行真正的多邊主義，推動普惠包容的經濟全球化，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。他強調，大陸將堅定不移支持產業鏈供應鏈全球公共產品的屬性，與各國共同把全球產業鏈供應鏈建設的更具韌性，更有效率，更富有活力。同時，大陸是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用舞台，將持續推動全球產業鏈、供應鏈在質量、效率上不斷邁上新的水準。

他提到，當前新一輪科技革命和產業變革的深入發展，極大地改變了全球要素資源配置方式和產業發展模式，也使得全球產業鏈供應鏈的合作，隱喻著無限的商機。他喊話，要共同把握變革的機遇，擴大國際科技交流合作，加強創新合作與成果共用，打破制約知識、技術人才等創新要素流動的壁壘，培育新興產業鏈創新業務，共同打造新技術、新產業、新業態、新模式。

何立峰稱，大陸將加快構建以先進製造業為支撐的現代化產業體系，與各方加強合作，促進全球產業鏈供應鏈的數位化、智慧化、綠色化的轉型升級。希望各位企業家朋友們積極順應大勢，更好的把握機遇，做全球產業鏈供應鏈穩定暢通的堅定支持者，大陸則將繼續完善高水準的對外開放，深化產業鏈供應鏈的國際協同創新，持續營造市場化、法制化、國際化的一流營商環境，對各國企業提供更多的市場機遇，投資機遇和增長機遇。