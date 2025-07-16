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瑞銀上調陸今年經濟增長預測至4.7% 但估出口「下半年走弱」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
瑞銀將2025年中國大陸GDP增速預測上調至4.7%，但預期中國出口下半年可能走弱。圖為南京龍潭港貨櫃碼頭。中新社
瑞銀將2025年中國大陸GDP增速預測上調至4.7%，但預期中國出口下半年可能走弱。圖為南京龍潭港貨櫃碼頭。中新社

大陸15日公布第2季GDP較去年同期增長5.2%後，瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧將2025年中國大陸GDP增速預測上調至4.7%（此前為4%），預計第3季大陸GDP年比增速將放緩至4.7%，第4季低於4%。

張寧16日發布的研究報告指出，大陸第2季GDP年比增長5.2%，保持穩健（第1季年比增長5.4%），這主要得益於「以舊換新」補貼支持下社會零售增速改善，以及出口增長保持穩健（部分得益於搶出口）。

針對下半年中國經濟前景，張寧表示，關稅不確定性可能會持續到2025年下半年之後，而全球需求似乎好於此前預期，估計美國對中國加徵關稅或將在更長時間，保持在當前的較高水準。

不過，出口或在下半年走弱，主要由於「搶出口」降溫之後出口可能反向調整，以及全球關稅衝擊影響顯現，其中中國對美出口年比跌幅或超過第2季的24%。

此外，下半年中國房地產也可能持續下行，拖累建築活動和消費者信心。下半年消費增長可能略有放緩，主要由於「以舊換新」的政策效果面臨高基期挑戰，而出口走弱和房地產持續下行將拖累居民收入和消費者信心。

因此，儘管上半年中國經濟增長保持穩健，張寧仍預計下半年中國增長動能將放緩，尤其是第4季。總體而言，瑞銀上調2025年全年GDP增速預測至4.7%，但預計第3季GDP年比增速將放緩至4.7%，第4季低於4%。

另，張寧預計下半年大陸CPI通縮壓力小幅上升，將拖累全年CPI下滑0.2%。人民幣匯率短期可能走強，但經濟增長放緩及關稅相關不確定性或推動人民幣兌美元匯率在2025年底走弱至7.1至7.2。

張寧指出，新基準預測面臨的風險，主要包括中美貿易談判進展、政策刺激措施推出時點和力度，以及房地產市場下行的演進。

消費者 房地產

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