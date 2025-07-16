黃仁勳：AI為中國供應鏈帶來新的增長機遇

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今天在北京表示，人工智慧（AI）的下一波浪潮將是機器人系統，未來10年中，工廠將由軟體和AI驅動，協調機器人生產。AI引發一場新的工業革命，並為中國卓越的供應鏈生態系統帶來新的增長機遇。

第三屆中國國際供應鏈促進博覽會16日在北京登場，黃仁勳身著唐裝出席開幕式發表演說時，作以上表示。他以華語發表一小段開場白，隨後改回英語演說，笑稱接下來不想再折磨大家。

根據英文南華早報直播，黃仁勳表示，AI正在改變每一個行業，從科學研究和醫療健康到能源開發、交通運輸和物流管理。

他提到，AI為騰訊的微信、阿里巴巴的淘寶、字節跳動的抖音等中國標誌性平台提供動力；AI驅動著小米的自動駕駛與智慧手機；AI賦能百度的AI搜索和美團極速便捷的智慧配送服務；AI還為推想醫療科技的醫學影像診斷系統提供支持，助力全球20多個國家的醫療水準提升。

黃仁勳表示，中國高速創新的幕後英雄，正是AI研究人員、開發者和創業者。中國有超過150萬名開發者在NVIDIA平台上開發，將他們的創新變為現實。由DeepSeek、阿里巴巴、騰訊、稀宇科技（MiniMax）、百度等公司孕育並開源共用的世界級大模型，正在推動全球AI快速發展。

他說，中國的開源AI是推動全球進步的催化劑，讓各國和各行業都有機會參與這一AI革命。開源同樣是保障AI安全的關鍵，有助於推動國際社會在技術標準、性能基準和安全防護措施方面的協作。

黃仁勳指出，中國已有數百個專案運用NVIDIAOmniverse數位孿生系統，用於設計和優化工廠和倉儲。而機器人在NVIDIA Omniverse虛擬世界中進行訓練，以便能夠在物理世界中與人類安全協作。

他說，AI的下一波浪潮將是機器人系統，它具備推理與執行能力，並且能夠理解物理世界，在未來10年中，工廠將由軟體和AI驅動，協調人機協作的機器人團隊，生產由AI所主導的智慧產品。

黃仁勳最後說， AI將成為每個行業、企業、產品和服務的核心。AI引發了一場新的工業革命，並為中國卓越的供應鏈生態系統帶來了新的增長機遇。輝達將繼續與長期的合作夥伴以及眾多新朋友攜手，在AI時代共創繁榮未來。

黃仁勳昨天在北京宣布，美國政府已批准H20晶片銷往中國，輝達還將面向中國市場推出全新的RTXPRO圖形處理器（GPU）。