海基會指赴陸投資持續下降 國台辦：民進黨強推脫鉤斷鏈 註定徒勞

海基會副秘書長黎寶文日前稱，台商赴大陸投資金額占台灣對外投資總金額比重持續下降，今年可能會更低。中美戰略競爭導致大陸出口狀況未來不會太好，7成在大陸台商去年獲利減少，台商很早就開始轉移投資甚至撤離。大陸國台辦發言人陳斌華16日表示，民進黨當局為一黨一己之私，一再唱衰大陸經濟，阻撓兩岸經濟合作，強推所謂「脫鉤斷鏈」，蠻幹胡來，註定徒勞。

陳斌華指出，面對變亂交織的外部環境，大陸經濟運行總體平穩、部分指標持續改善、新動能成長壯大、高品質發展態勢持續。大陸海關總署近日公布，今年上半年，大陸貨物貿易進出口共人民幣21.79兆元，年增2.9%，創歷史同期新高。

他指，其中出口人民幣13兆元，增長7.2%。據台金融監管機構公布數據，2025年第1季，台灣上市、上櫃公司大陸投資獲利新台幣1,156億元，創歷史同期新高。

陳斌華表示，這充分說明，兩岸經濟合作和融合發展正在持續惠及兩岸企業與民眾，大陸是台商台企穩定、安全、可為的投資目的地。民進黨當局為一黨一己之私，一再唱衰大陸經濟，阻撓兩岸經濟合作，強推所謂「脫鉤斷鏈」，蠻幹胡來，註定徒勞。