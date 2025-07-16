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影／黃仁勳首度出席北京鏈博會秀中文 談AI發展趨勢

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
輝達執行長黃仁勳16日上午出席北京舉辦的鏈博會開幕式，並在其後回應媒體詢問。（記者廖士鋒／攝影）
輝達執行長黃仁勳16日上午出席北京舉辦的鏈博會開幕式，並在其後回應媒體詢問。（記者廖士鋒／攝影）

輝達執行長黃仁勳16日上午首度出席在北京舉辦的鏈博會開幕式，他罕見秀出中文演講，主題大談AI議題，雖然講到一半就重新切換成英文，但最後仍以中文結尾。他強調輝達將與長期合作夥伴以及更多新朋友，攜手在AI世代共創蓬勃未來。

黃仁勳上午以一襲唐裝登場，首度出席在中國國際展覽中心順義館舉辦的第3屆鏈博會（中國國際供應鏈促進博覽會）開幕式，成為全場焦點。主辦單位安排他在大陸副總理何立峰、南非副總統瑪莎蒂萊、泰國商務部常務次長斯達瓦拉瀾等人之後致詞，他在10分鐘的談話中開頭就表示將以中文進行，不過「努力」一陣子後「放棄」，切換成英文聲道，但最後則仍以中文結尾，顯示做了不少的準備。

起初以中文致詞的他，說自己「非常緊張」，很高興這次來到中國，「這是我第一次參加鏈博會，這裡的規模非常大，氣氛也很熱烈」。隨後他改以英文進行致詞。

他提及輝達1993年創立以來，發明了GPU，即繪圖處理器，其後也投入AI相關發展，並在2016年推出全球第1台AI超級電腦DGX-1等歷程，他提到現在輝達是為全球人工智慧生態系統提供支援的運算平台。AI可以為全球多國的醫療、能源等領域提供支持，他還列舉了大陸有諸多公司在進行相關開發，例如阿里巴巴、抖音、小米等、百度、DeepSeek等，有的還有釋出開源成果，他盛讚大陸的開源AI發展。

黃仁勳還提到，AI就像先前的電力和網路一樣，是基礎設施，它們正在革命性地改變供應鏈。他並強調，AI的下一個方向是機器人系統。致詞最後他再度以中文表示，輝達會繼續與長期合作夥伴以及更多新朋友，攜手在AI世代共創蓬勃未來。

開幕式結束後，黃仁勳接受現場媒體採訪時，針對供應鏈、關稅、出口許可等問題進行回應。他也表示，自己是受大陸貿促會長任鴻斌邀請參加鏈博會，展會凸顯了大陸供應鏈的活力，以及國際供應鏈的重要性。他更爆料稱，任鴻斌請他用中文致詞，「深深嚇到我了」。

英文 供應鏈 中文

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