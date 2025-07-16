快訊

南投罷免首戰藍軍雖未成功 但已體悟726致勝心法？

帶傘出門！對流雲系發展旺 14縣市大雨特報慎防強降雨

美韓關稅卡關可能原因曝 傳美要求南韓設立「天文數字投資基金」

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨指陸5款App有資安威脅 陸國台辦：倒行逆施必遭民意反對

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
民進黨中國部透過臉書專頁，呼籲民眾拒用高風險大陸的App，包括小紅書、微博、抖音、微信、百度雲盤等5款應用程序「資安風險極高」。路透
民進黨中國部透過臉書專頁，呼籲民眾拒用高風險大陸的App，包括小紅書、微博、抖音、微信、百度雲盤等5款應用程序「資安風險極高」。路透

民進黨中國部透過臉書專頁，呼籲民眾拒用高風險大陸的App，包括小紅書、微博、抖音、微信、百度雲盤等5款應用程序，「資安風險極高」。大陸國台辦發言人陳斌華16日在記者會上回應，民進黨藉口為了「資安」，實際上暴露內心的「不安」，害怕自己費盡心機構建的「信息繭房」被打破，「倒行逆施，必遭民意反對。」

陳斌華認為，這些大陸App為何深受台灣民眾特別是青年的喜愛？是因為它們能讓台灣民眾獲取信息更高效，享受生活服務更方便、體驗社交分享更有趣。

陳斌華提到，民進黨的藉口是所謂「資安」，暴露的是他們內心的「不安」。害怕台灣民眾通過各種方式了解大陸的真實情況，害怕自己費盡心機構建的「信息繭房」被打破，害怕兩岸同胞借由信息互通增進了解、走近走親。

陳斌華強調，「民進黨當局草木皆兵，濫權妄為，倒行逆施，必遭民意反對。」

日前，我國家安全局針對小紅書、微博、微信、抖音、百度雲盤等5款熱門大陸App進行抽查，結果顯示皆存在嚴重違規行為，指其均有「過度蒐集個資」與「權限濫用」問題。

民進黨中國部10日提醒國人，這些App不僅未經使用者明確同意，即大量蒐集臉部辨識資料、定位、通訊錄、裝置資訊。所有資料皆被回傳至大陸境內伺服器，不但侵犯使用者個人隱私，更可能大陸情治單位作為認知作戰與精準監控之用，對台灣國家安全構成實質威脅。

陳斌華 資安 民進黨

延伸閱讀

中國片面啟用W121航路 國台辦稱無需與台方協商

台鐵刪總經理需軌道背景 黃國昌：民進黨腦滿肥腸還沒吃飽？

川普關稅戰 游淑慧點政府這些事「證明民進黨裝肖維」

上百台青赴上海 體驗金融大趨勢

相關新聞

今天不穿皮衣也不穿西裝！黃仁勳身著唐裝 現身北京鏈博會開幕式

16日上午，出席在北京舉辦的第3屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）開幕式的輝達執行長黃仁勳，一改往日標誌性的黑色皮衣造...

影／黃仁勳首度出席北京鏈博會秀中文 談AI發展趨勢

輝達執行長黃仁勳16日上午首度出席在北京舉辦的鏈博會開幕式，他罕見秀出中文演講，主題大談AI議題，雖然講到一半就重新切換...

陸公告新增限制3項電池技術出口 嚴防先進技術外流

大陸商務部15日公告調整《中國禁止出口限制出口技術目錄》，新增電池正極材料製備技術，包括：電池用磷酸鐵鋰製備技術、電池用...

民進黨指陸5款App有資安威脅 陸國台辦：倒行逆施必遭民意反對

民進黨中國部透過臉書專頁，呼籲民眾拒用高風險大陸的App，包括小紅書、微博、抖音、微信、百度雲盤等5款應用程序，「資安風...

陸稀土礦產管制 擴至2,000項

美國與中國大陸稀土之戰持續升溫，韓媒指出，中方把審查項目擴大至逾2,000項，連戰略礦物的相關產品都納入。

BMW攻陸 結盟智駕獨角獸初速度科技 開發AI大模型駕駛軟體

繼奧迪、賓士之後，寶馬（BMW）成為BBA（寶馬、賓士和奧迪）陣營中最後一個敲定與大陸智駕企業合作的豪華車品牌。BMW昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。