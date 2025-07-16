民進黨指陸5款App有資安威脅 陸國台辦：倒行逆施必遭民意反對

民進黨中國部透過臉書專頁，呼籲民眾拒用高風險大陸的App，包括小紅書、微博、抖音、微信、百度雲盤等5款應用程序，「資安風險極高」。大陸國台辦發言人陳斌華16日在記者會上回應，民進黨藉口為了「資安」，實際上暴露內心的「不安」，害怕自己費盡心機構建的「信息繭房」被打破，「倒行逆施，必遭民意反對。」

陳斌華認為，這些大陸App為何深受台灣民眾特別是青年的喜愛？是因為它們能讓台灣民眾獲取信息更高效，享受生活服務更方便、體驗社交分享更有趣。

陳斌華提到，民進黨的藉口是所謂「資安」，暴露的是他們內心的「不安」。害怕台灣民眾通過各種方式了解大陸的真實情況，害怕自己費盡心機構建的「信息繭房」被打破，害怕兩岸同胞借由信息互通增進了解、走近走親。

陳斌華強調，「民進黨當局草木皆兵，濫權妄為，倒行逆施，必遭民意反對。」

日前，我國家安全局針對小紅書、微博、微信、抖音、百度雲盤等5款熱門大陸App進行抽查，結果顯示皆存在嚴重違規行為，指其均有「過度蒐集個資」與「權限濫用」問題。

民進黨中國部10日提醒國人，這些App不僅未經使用者明確同意，即大量蒐集臉部辨識資料、定位、通訊錄、裝置資訊。所有資料皆被回傳至大陸境內伺服器，不但侵犯使用者個人隱私，更可能大陸情治單位作為認知作戰與精準監控之用，對台灣國家安全構成實質威脅。