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今天不穿皮衣也不穿西裝！黃仁勳身著唐裝 現身北京鏈博會開幕式

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
黃仁勳身穿唐裝現身鏈博會。（中新網影片截圖）
黃仁勳身穿唐裝現身鏈博會。（中新網影片截圖）

16日上午，出席在北京舉辦的第3屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）開幕式的輝達執行長黃仁勳，一改往日標誌性的黑色皮衣造型，以深色唐裝的形象亮相。黃仁勳此次訪問北京出席大會，並將在開幕式上致詞。

據陸媒中新網發布的影片顯示，黃仁勳抵達會場時身著深色唐裝，而非他常穿的黑色皮衣。

另據騰訊科技網報導，黃仁勳先前在北京與小米創始人雷軍合影時，仍身穿黑色皮夾克。有大陸網民調侃稱，在35攝氏度的高溫天還穿皮衣，「不熱嗎？」

對此黃仁勳受訪時解釋，「因為西裝沒來得及乾洗，我只有一套西裝，還有點被穿壞了。希望我的皮夾克看起來還行。」

黃仁勳4月到北京見大陸副總理何立峰時穿了一套正式的西服，有大陸網友稱，「原來黃仁勳是有西裝的」。

黑色 西裝 北京

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