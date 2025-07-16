宇樹科技王興興：人形機器人大規模應用還需時間

中國今年以來，有關人工智慧（AI）及人形機器人應用的消息增多。杭州宇樹科技創始人兼執行長王興興昨天表示，人形機器人的大規模應用還需要時間和耐心，但未來3到5年應用會加快。

中新社報導，王興興是15日在中國國務院新聞辦公室舉行的中外記者見面會上作上述表示，多名民營企業家代表出席這場記者會。

王興興說，人形機器人行業目前處在相對早期階段，「大家可以多給一些耐心」。未來3到5年，應用會越來越快，當下在服務業、家用、工業場景、危險場景、救援救災場景都有推進，但是「大規模應用、大規模推廣，可能還需要一些時間」。

他表示，目前人形機器人發展，需要全球共同努力推動，並舉例「中國有很深厚的生產製造和硬件功底，美國有很豐富的AI軟件生態」，各有優勢，值得共同推動與合作。

王興興說，公司今年機器人出貨量相對去年有明顯成長，對整個機器人行業來說，今年上半年的成長速度非常快，科技發展趨勢非常明顯。

宇樹科技開發的機器人在今年央視春節晚會節目中表演扭秧歌引起注意，王興興也曾出席2月由中國國家主席習近平發表講話的民營企業座談會。

今年的中國政府工作報告提出，要大力發展智慧機器人。今年以來，中國已舉行人形機器人半程馬拉松、格鬥競技賽，8月北京還將舉行世界人形機器人運動會。根據財經媒體「金融界」，有行業報告預計2031年中國具身智慧市場有望突破人民幣兆元。