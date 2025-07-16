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內蒙4大城市 發展氫能製造業

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

內蒙古自治區能源局14日發佈消息稱，內蒙古確定以呼和浩特市、包頭市、鄂爾多斯市、烏海市為重點發展氫能裝備製造業地區。 　

內蒙古能源局消息顯示，近日，內蒙古能源局、內蒙古工信廳聯合印發《內蒙古自治區推動氫能裝備製造產業高質量發展行動方案》，部署推動氫能裝備製造產業高質量發展重點任務。

按照《行動方案》，內蒙古將重點在呼和浩特市佈局氫能裝備研發基地，在包頭市佈局固態儲氫和燃料電池重卡生產基地，在鄂爾多斯市佈局電解水製氫、輸運裝備研發製造和測試基地，在烏海市佈局工業副產氫提純和電解水製氫裝備製造基地。到2027年，內蒙古氫能「製儲輸用」全產業鏈裝備製造產業創新能力顯著提高，攻克一批制約產業發展的技術，在關鍵材料、核心部件製造等方面取得顯著進展。

今後內蒙古要重點圍繞氫能製備和儲運環節產業鏈上下游招引頭部企業，加快補足全鏈條關鍵裝備配套生產能力；支持企業牽頭或參與國家重點研發計劃，申報國家和自治區科技重大示範應用和創新平台等。

自治區 材料 內蒙古

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