技術創新 陸太陽能產業領先全球

大陸光伏（太陽能）產業近年隨著企業的不斷技術攻關，10年來，光伏產業逐漸從「並跑」成為全球技術的「領跑者」，光伏企業的全球化也邁入「2.0時代」。

中新社報導，20世紀90年代，中國光伏企業憑藉顯著的製造成本優勢，迅速打開國際市場，中國成為全球光伏產品的製造工廠，但核心設備、原料等卻掌握在歐美國家手中。如今隨著中國光伏企業的技術革新，這種情況已完全翻轉。

位於江西上饒的晶科智慧大工廠就是光伏行業其中之一的「超級引擎」，長達一公里的生產車間內，人並非主角。AGV無人小車（自動導向車）穿梭往來、機械臂伸縮移動、傳送帶滾動向前，組成生產的主力軍。這座工廠覆蓋光伏行業從矽片到組件的全產業鏈，平均每天可以下線390萬片光伏電池片，平均每秒有45片光伏電池完成生產。

畢馬威中國客戶和業務發展主管合夥人江立勤受訪表示，依托大陸國內強大的研發與供應鏈體系，中國光伏企業從初期的產品出海向生產、服務及供應鏈出海延伸。歐洲、中東、東南亞等地區有望持續成為中國光伏企業深耕的目標市場。從提供產品到供應鏈出海，中國光伏產業角色正逐漸從世界工廠向全球技術樞紐轉變。

晶科能源股份有限公司投資者關係高級總監魏添表示，技術創新是中國光伏企業的一個「主旋律」。到2030年全球光伏裝機將進入TW（太瓦，1太瓦等於1000吉瓦）時代，預計未來幾年全球太陽能裝機將維持雙位數平穩增長。他透露，晶科能源已在馬來西亞、越南、美國、沙特（沙烏地阿拉伯）等國家投資設立製造基地，並在德國、巴西、日本等建立本地化營銷和服務網絡。

大陸各大光伏企業也紛紛在全球投建生產基地。今年6月，隆基綠能宣佈與印尼國家石油公司新能源與可再生能源子公司達成戰略合作，正式啟動建設印尼先進光伏組件製造基地項目，該工廠年產能預計達1.6GW（吉瓦）。今年5月，紅太陽新能源與奈及利亞某集團正式簽署卡諾（Kano）州600MW（兆瓦）光伏組件工廠整線建設協議，這是奈及利亞首條本土化光伏組件生產線。去年12月，晶澳科技宣佈擬投資建設阿曼年產6GW高效太陽能電池和3GW高功率太陽能組件項目，投資總額近40億元人民幣。去年7月，TCL中環稱，擬在沙特成立合資公司建設光伏晶體晶片項目，總投資金額約為20.8億美元。