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A股半年報 半數預告有喜

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸股市示意圖。（路透）
大陸股市示意圖。（路透）

A股上市公司密集「曬出」2025年上半年業績預告，透露出濃濃暖意。已有1,165家上市公司發布上半年業績預告，其中547家公司業績「預喜」，占比近五成。深入剖析驅動因素，AI技術的應用與價格因素的積極影響成為兩大關鍵，共同構成A股上市公司業績增長的重要引擎。

上海證券報報導，從細分行業來看，有色金屬、證券、農業、電力等行業的表現尤為突出，不僅發布業績預告的公司預喜比率均超過五成，且預計盈利平均值年增速更凸顯出增長動能，分別為59%、96.6%、340.5%和46.5%。

值得關注的是，在上半年預告淨利潤、2024年淨利潤均為正的上市公司中，116家公司預計上半年淨利潤已超去年全年。這些企業主要集中在基礎化工、農林牧漁、汽車、電子等行業。AI需求旺盛與產品價格上漲，成為上市公司業績預喜的兩大核心原因。

電子行業中，工業富聯預計第2季淨利潤人民幣67.2億元至69.2億元，年增47.7%至52.1%，預計上半年淨利潤人民幣119.5億元至121.5億元，年增36.8%至39.1%，均創下同期歷史新高。

工業富聯表示，業績大幅增長主要源於AI相關業務爆發。第2季AI伺服器收入年增超過60%，雲服務商伺服器收入年增超過1.5倍，先進AI算力的GPU模組及GPU算力板等產品的出貨增長，800G交換機的收入達2024年的三倍。

泰凌微、瀾起科技、瑞芯微等多家半導體企業也因AI產業需求旺盛，預計上半年盈利年增幅超過100%。

電腦與通信領域同樣受益於AI浪潮。道通科技在全球汽車智慧分析、檢測領域深耕十多年，預計上半年淨利潤為人民幣4.5億元至4.8億元，年增57.3%至67.6%。公司表示，業績增長源於持續推進「全面擁抱AI」戰略，加速推動AI技術與業務場景的深度融合。

業績 人民幣 上市公司

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