人行買斷式逆回購 放錢5.7兆

中國人民銀行（大陸央行）昨（15）日展開人民幣1.4兆元（約台幣5.7兆元）買斷式逆回購操作，等於當月淨投放人民幣2,000億元（約台幣8,180億元），且為連續第二個月加量續做。分析認為主要應對7月稅期、政府債密集發行等流動性擾動因素，保持銀行體系流動性充裕。

繼6月淨投放後，人行7月再次加碼買斷式逆回購操作。對於本次操作，上海證券報報導，東方金誠首席宏觀分析師王青分析有兩個意涵：一方面有助於在政府債券持續處於發行高峰期階段，保持銀行體系流動性充裕；另一方面，也釋放了數量型貨幣政策工具持續加力的信號。

著眼於保持流動性充裕，對於本月將到期的人民幣3,000億元中期借貸便利（MLF），王青預計，人行加量續做的可能性也較大。

買斷式逆回購，簡單來說，就是銀行把自己的債券賣給央行，等到了約定時間，銀行再以約定的價格買回，一般有三個月、六個月，可以解讀為就是央行向市場釋放流動性，有利股市。

人行如何平衡擾動節奏與流動性預期，將成為影響市場情緒與資產定價的重要觀察點。

大陸央行選擇公告的時間點也被視為提升政策透明度。