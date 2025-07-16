宇樹：人形機器人 出貨量明顯增長

大陸人形機器人公司宇樹科技創辦人兼執行長王興興昨（15）日表示，宇樹科技出貨量相對去年將有明顯增長，認為未來三到五年人形機器人應用會越來越快，他也呼籲大家對人形機器人的應用可以多給一些耐心。

大陸國務院昨舉辦「新徵程上的奮鬥者」中外記者會，王興興作為民營企業家代表出席。他首先表示，公司在過去取得了一些成績，很多技術指標處於目前全球領先水平。希望透過公司的努力，真正地把機器人推廣到工業、服務業還是消費領域等各種應用場景中。

對於目前宇樹科技的發展，他表示，去年發布人形機器人G1後，在全球範圍內受到廣泛關注，今年出貨量相對去年有明顯增長，且整個機器人行業今年上半年的增長速度非常快。

他提到，未來三到五年人形機器人應用會越來越快，當下已經有一些應用場景，各家公司的人形機器人出貨量都有明顯增長，服務業、家用、工業場景、危險場景救援救災場景都有推進，「目前也不能說很快，大規模應用、大規模推廣可能還需要一些時間，但是我覺得還是非常快的。」

針對人形機器人的未來發展，王興興認為，跟通用AI一起的通用機器人必將成為未來科技的主流路線，大家近幾年投入很多精力去發展人形機器人，目前這個行業處在相對早期階段，大家可以多給一些耐心。

被問及中美在人形機器人發展方面的差異，他表示，中美各有優勢，值得大家共同推動與合作，他坦言，其實目前在人形機器人這塊非常有挑戰，需要全球共同努力來推動這個事情，他呼籲大家發揮各自優勢，共同推動人形機器人技術進步、推動行業發展，「全球共贏的狀態是可以達到的。」