陸機器人產業赴港IPO 熱爆

據統計，今年上半年約有十餘家大陸機器人公司向港交所遞交上市申請，機器人產業正掀起赴港IPO熱潮。分析認為一方面跟港股IPO市場熱度有關，另一方面也與行業發展深層邏輯有關，初創企業借助港股低門檻融資求生，成熟企業則借「A+H」雙平台打通資金血脈。

綜合南方財經、華夏時報報導，上半年遞表的有樂動機器人、臥安機器人、斯坦德、仙工智能等新創企業，也不乏埃斯頓、兆威機電等已登陸A股的「老兵」。

圖／經濟日報提供

其中，極智嘉已於本月9日正式在港掛牌，募資總額達港幣27億元，成為年內港股最大規模募資的機器人企業IPO，也是全球AMR倉儲機器人市場的首家上市企業。

值得注意的是，前述遞表的機器人企業中，多數仍未實現盈利。比如酒店服務機器人雲跡科技去年虧損人民幣1.85億元，視覺感知技術公司樂動機器人去年共虧損人民幣5,648萬元。

根據高工機器人產業研究所（GGII）數據顯示，2023年中國大陸移動機器人市場AMR銷量年增率幾近翻倍，但是受下游行業市場不振的影響，2024年增速下降至10.64%，移動機器人企業獲得大額融資的難度加大，訂單少、盈利難等問題凸顯。

港交所在今年5月6日推出的特專科技公司上市新規（18C章），允許涵蓋人工智能、機器人、新能源等前沿技術領域的特專科技公司以保密形式提交上市申請，即使未盈利，只要滿足市值、研發及商業化路徑等條件，即可申請赴港上市。而仙工智能、雲跡科技、斯坦德機器人、翼菲智能正是根據該規定申請。

IT桔子數據顯示，2025年前五個月，機器人領域融資額已達人民幣232億元，超過2024年全年人民幣209億元總和。

2025年的具身智能賽道，正經歷著前所未有的資本狂熱。密集的資本運作，表明機器人產業正處於從技術驗證向商業化量產的關鍵轉折點。

此外，機器人企業之間併購重組也十分活躍，近期除了智元機器人以人民幣21億元收購台資企業上緯新材至少63.62%股份，有望間接登陸上交所科創板外，另一企業拓斯達正在與諧波減速器技術領軍企業上海行芝達洽談併購事宜。標誌著機器人產業正在從分散競爭向集中整合轉變。

目前，港股已上市的兩家機器人企業：優必選、越疆科技，雖然直至2024年仍未實現盈利，但這無損於股價上漲。

據Wind數據，今年以來，優必選股價已上漲44%，而越疆股價更火爆，年初至今已上漲153%。