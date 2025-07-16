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陸電池正極材料 限制出口

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸商務部昨（15）日宣布，調整「中國禁止出口限制出口技術目錄」，將電池正極材料與提鋰相關技術納入限制出口項目，並刪除部分建築類技術條目。

公告提到，此次調整主要包括三部分。一是刪除中國傳統建築技術一項禁止類技術條目和建築環境控制技術等兩項限制類技術條目，為促進中國建築技術發展成果的全球共享創造便利。

二是新增一項限制類技術條目，即電池正極材料製備技術，包括：新增電池用磷酸鐵鋰製備技術、電池用磷酸錳鐵鋰製備技術、磷酸鹽正極原材料製備技術等三條控制要點。電池正極材料製備技術在敏感領域正越來越多地得到應用，將相關技術納入目錄限制類，有利更好統籌發展和安全，促進相關技術的安全、可持續的應用和發展。

三是修改一項限制類技術條目，即有色金屬冶金技術，包括：新增鋰輝石提鋰生產碳酸鋰技術、鋰輝石提鋰生產氫氧化鋰技術、金屬鋰及鋰材製備技術、滷水提鋰技術、含鋰淨化液製備技術等五條控制要點，修改提取金屬鎵技術控制要點。

材料 建築 大陸商務部

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