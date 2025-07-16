BMW攻陸 結盟智駕獨角獸初速度科技 開發AI大模型駕駛軟體

繼奧迪、賓士之後，寶馬（BMW）成為BBA（寶馬、賓士和奧迪）陣營中最後一個敲定與大陸智駕企業合作的豪華車品牌。BMW昨（15）日宣布，與大陸智駕獨角獸「初速度科技」（Momenta）合作，聯合開發面向大陸市場的新一代智慧駕駛輔助解決方案。

根據規劃，雙方將基於大陸國產BMW新世代車型的智慧架構和硬體平台，開發基於AI大模型的駕駛協助工具軟體，並進行持續優化與測試驗證。

圖／經濟日報提供

財聯社報導，BMW中國方面表示，這套本土駕駛輔助系統將提供全場景、點到點的領航駕駛協助工具，覆蓋高速及城區道路。該方案將應用於包含大陸國產新世代在內的多款車型，覆蓋多個細分市場。

至此，BBA在大陸智駕合作業務均已浮出水面，BMW與Momenta、賓士與Momenta、奧迪與華為。業內人士分析，傳統外資品牌與大陸本土企業合作智慧化、電動化已是主流趨勢。外資車企在大陸的發展模式，正從生產製造的本土化，演變為技術研發與生態合作的本土化。

大陸汽車市場的競爭已經進入智慧化，招商銀行研究院稱，智慧駕駛正成為消費者購車的重要因素，65%以上的用戶使用高階智駕的頻次每周超過兩次。面臨中國汽車市場變化，寶馬等外資車企正加速智慧化和電動化布局，包括推出全新電子電氣架構、與多家本土科技企業合作等。

Momenta是大陸國內智慧輔助駕駛解決方案的供應商，與賓士、奧迪、豐田等車企均有戰略合作。目前，大陸智駕供應商主要有五家，分別是Momenta、華為Hi模式、Bosch+WeRide、百度和元戎啟行。

佐思汽研資料研究顯示，在2023年1月至2024年10月期間，Momenta在城市NOA（Navigate on Autopilot，領航輔助駕駛）供應鏈市場占比達60%，華為HI模式占比近30%，其他企業總共占比約10%。

第一財經報導，外資車企在智慧化領域起步較晚，短期內難以構建智慧駕駛全棧技術能力。尤其是隨著中國大陸新能源汽車和智慧網聯汽車產業的蓬勃發展，本土供應商在晶片、軟體演算法、智慧座艙等領域快速崛起，這讓外資車企意識到，想要在競爭激烈的中國市場立足，與本土智慧輔助駕駛供應商深化合作已成為必然之選。

積極擁抱中國供應鏈與智慧化生態，已成為外資車企補足在智慧化領域短缺的普遍做法。

此前，寶馬已宣布與阿里、華為、字節跳動等本土企業合作；奧迪也與華為聯合開發的智慧駕駛輔助系統將應用於PPE電動車平台車型；賓士在中國市場也引入了Momenta的高級駕駛輔助系統（ADAS）軟體。