陸上季GDP成長5.2% 預期全年可望保5 下半年恐減速

大陸國家統計局昨（15）日公布，第2季國內生產總值（GDP）按年增長5.2%，高於市場預期的5.1%，但低於第1季的5.4%。今年上半年GDP增長率5.3%，較去年同期高出0.3個百分點。市場預計大陸今年可望實現全年增長5%左右的目標。

不過，分析師也警告，需求疲弱與外部不確定性上升，可能導致下半年經濟出現放緩。

圖／經濟日報提供

路透報導，大陸經濟目前尚未出現大幅放緩，部分得益於中美之間脆弱的貿易停火協議及政策支持。然隨出口動能減弱、物價持續下跌、消費者信心依舊低迷，市場普遍預期下半年經濟表現趨弱。

高盛中國經濟學家王立升認為，這項數據讓當局沒有緊迫感在7月的政治局會議推出廣泛且顯著的刺激措施。他預期官方下半年將採取漸進式、有針對性的寬鬆政策，幫助遏制房地產市場下滑，並緩解勞動力市場壓力。

道明證券宏觀策略師ALEX LOO研判，北京當局可能採取觀望態度，並在8月中美貿易休戰期限後關注貿易發展。

三井住友銀行亞洲宏觀策略主管黃志傑表示，一旦（美國）關稅生效，大陸將面臨經濟放緩，國內經濟和零售額將受到拖累，不過市場情緒雖不太好，至少看到一些觸底跡象。