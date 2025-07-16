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陸稀土礦產管制 擴至2,000項

經濟日報／ 編譯陳苓吳孟真／綜合外電

美國與中國大陸稀土之戰持續升溫，韓媒指出，中方把審查項目擴大至逾2,000項，連戰略礦物的相關產品都納入。

南韓朝鮮日報報導，北京業界人士13日透露，大陸商務部4月起重新評估礦產的戰略價值，包括已受管制的礦物及相關成分、化合物、科技產品等，使得出口形同踩煞車。北京去年底限制700種軍民兩用礦產出口，今年2、4月又管制12種稀土與戰略礦產輸出，現在連衍生產品也遭審查，導致管制品項據傳增至2,000多項。

南韓官員說，這是北京2010年限制稀土出口至日本後，15年來首次全面整頓礦物出口系統，導致稀土出口延誤。

此外，美國國防部入股美國稀土礦商MP原料公司協議安排顯示，五角大廈為採購稀土設定最低保證收購價，幾乎比當前市價高一倍，兩種熱門稀土支付價格將比市價高110美元，若價差超過110美元，國防部可獲得額外利潤的30%。

美國 國防部 北京

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