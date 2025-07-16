陸上半年GDP增5.3% 全年保5有望

大陸國家統計局昨公布，大陸第二季GDP按年增長百分之五點二，雖低於第一季的百分之五點四，但優於預期的百分之五點一。綜合前兩季，大陸上半年GDP按年增百分之五點三，官方稱大陸經濟「頂住壓力」，為完成預期目標打下基礎。

大陸官方今年初設定全年GDP增長目標為「百分之五左右」。

路透報導，鑑於上半年經濟的顯著增長，高盛中國經濟學家王立升認為，這數據讓當局沒有緊迫感在七月的政治局會議上推出廣泛且顯著的刺激措施。他預期官方下半年將採取漸進式、有針對性的寬鬆政策，以幫助遏制房地產市場下滑，並緩解勞動力市場壓力。道明證券宏觀策略師Alex Loo研判，當局可能採取觀望態度，並在八月中美貿易休戰期限後關注貿易發展。

路透指出，大陸經濟目前尚未出現大幅放緩，部分得益於中美間脆弱的貿易停火協議及政策支持。然而，隨著出口動能減弱、物價持續下跌、消費者信心依舊低迷，市場普遍預期下半年經濟表現將趨弱。大陸國家統計局副局長盛來運昨表示，儘管外部還有不少的不確定性，內部結構調整的壓力較大，下半年經濟保持穩定成長仍有支撐。

盛來運說明，包含上半年經濟展現抗壓力和強大韌性，GDP成長已達百分之五點三，為完成預期目標打下紮實基礎。下半年在消費政策推動下，消費對經濟成長的「壓艙石」作用會繼續顯現，近期相關部門也將加速推出下半年政策，為經濟穩定運作發揮關鍵作用。

消費品零售 仍低迷

大陸國家統計局昨還發布，六月規模以上工業增加值按年增長百分之六點八，創三個月高點；不過，社會消費品零售總額按年增百分之四點八，遜於市場預期，為四個月新低。

歐亞集團中國區總監王丹指出，工業生產仍是關鍵的成長動力，但其高度自動化且無法創造就業機會，如果沒有更強有力的財政刺激措施，第三季經濟成長將面臨風險。至於消費弱於預期，顯示「以舊換新」政策帶來的動能已消退。