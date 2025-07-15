陸國補效果減弱...IDC：陸Q2智慧手機出貨年減4% 終止連六季增長

國際市調機構IDC於15日發布數據顯示，大陸智慧手機市場在經歷連續六季增長後，今年第2季出現收縮。數據顯示，第2季整體出貨量年降4.0%，降至6,900萬部，主要由於消費者需求減弱以及政府補貼推動的增長勢頭有所放緩。其中，華為在睽違四年多後重新奪回市場第一的位置，第2季市佔率18.1%。

IDC數據顯示，主要品牌廠商出貨量多呈現下滑。雖然華為出貨市佔率在第2季排名第一，但出貨量為1,250萬部，年降3.4%；排名第二的 vivo出貨量下降 10.1%，是前五大品牌中降幅最大的廠商。OPPO 排名第三，年降5%。

排名四、五位的分別是小米與蘋果。小米是唯一一家在上季實現出貨量增長的智慧手機製造商，年增3.4%；蘋果第2季出貨量年降1.3%，至960萬部。但與第1季9%的降幅相比，下滑幅度有所收窄，主要得益於蘋果對部分符合政府補貼條件的iPhone 16和 16 Pro機型進行了價格調整，也將蘋果市佔率從第1季的13.7%提升至第2季的13.9%，而這也是蘋果連續第八季出現下滑。

IDC高級研究分析師郭先生表示，「當前更廣泛的經濟環境仍面臨諸多挑戰，消費者信心持續低迷。」他指出，在短期內智慧手機需求大幅增長的可能性不大，市場在下半年將面臨更加複雜的局面。

與此同時，IDC也發布第2季全球手機出貨量調查報告，4月至6月當季全球智慧手機的出貨量年增率僅增長1%，達到2.952億部，增速低於上一季的1.5%。分析認為，主要因消費者對美國關稅引發的經濟不確定性感到擔憂，從而削減了支出，尤其是對低端設備的購買。而在全球排行榜中，小米第2季以4,250萬台的全球出貨量位居第三，位於第一的三星、第二的蘋果之後，vivo和傳音則分別位居四、五位。