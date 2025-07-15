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大陸零元購促銷引內捲 行業協會：威脅發展須喊停

中央社／ 台北15日電

今年來，中國從電動車到送餐平台發起的大降價甚至「零元購」措施，引發產業「內捲」之議。中國連鎖經營協會今天向全國會員及相關企業發布倡議書，直指此舉嚴重威脅行業持續發展根基，因此不得以「零元購」、超低價為噱頭捆綁消費。

這項倡議書提到，近期中國部分平台發起的「即時零售價格補貼」大戰愈演愈烈，依賴資本力量的低價競爭不僅擾亂市場公平競爭秩序，更導致實體商家正常經營受挑戰、商品品質縮水、服務標準下降、商家利潤承壓等連鎖反應，嚴重威脅行業可持續發展根基。

該會表示，為守護市場公平、保障消費權益、推動行業回歸價值競爭本源，特別向全體會員及相關企業發出5項倡議。依序為：規範低價補貼競爭行為，維護市場公平秩序；堅守經營底線，保障消費權益；構建多元競爭體系，樹立長期經營理念；加強主動自律，強化合規管理；踐行社會責任，守護行業生態。

倡議書在「堅守經營底線，保障消費權益」一項中提到，各會員要嚴格執行商品或服務的安全與品質標準，杜絕因成本壓縮導致的偷工減料、品質下降、服務縮水。不得透過先漲價後補貼、虛構原價等方式誤導消費者；不得以「零元購」、超低價為噱頭捆綁消費或隱藏附加費用。

同時，各會員要主動遠離「價格比拚」、「補貼換流量」、「賠本賺吆喝」等短視行為和「內捲式」競爭，共同抵制價格戰損害行業信譽的行為；明確商品或服務的合理利潤率區間，避免陷入「利潤為負─品質下降─消費者流失」的惡性循環。

倡議書在「踐行社會責任，守護行業生態」一項中表示，各會員要為現場操作、配送、服務人員等合理設定工作時長與考核指標，提供安全可靠的工作環境，杜絕「以罰代管」，保障從業人員基本權益。

倡議書主張，即時零售的生命力在於便利、品質與效率，而非「資本驅動的價格狂歡」。會員應攜手摒棄「內捲式」競爭，以合規經營為前提、以品質服務為核心、以價值創新為動力，共同構建「平台規範、商家盈利、消費者滿意」的健康商業生態。

電動 消費者

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