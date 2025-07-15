以中國速度創新！BMW繼華為、阿里後 攜Momenta拓專屬陸智駕軟體

BMW中國15日宣布與大陸科技企業Momenta達成合作，雙方將聚焦智能駕駛輔助，打造基於飛輪大模型的中國專屬智能駕駛輔助解決方案。BMW中國稱，該方案將應用在包含國產新世代在內的多款車型，覆蓋高速及城區道路。這也是繼華為、阿里之後，BMW再與大陸企業合作。

據悉，雙方將基於大陸國產BMW新世代車型的智能架構和硬體平台，開發基於AI大模型的駕駛輔助功能軟體，並進行持續優化與測試驗證。這套本土駕駛輔助系統將提供全場景、點到點的領航駕駛輔助功能，覆蓋高速及城區道路。未來，BMW車主可實現從車位泊出，途經城區、高速、城區，到目的地車位泊入的跨城交通，「一站式」實現無憂出行。

BMW集團大中華區總裁兼CEO高翔表示，「我們期待著與Momenta樹立又一個共創共贏的範例，中國智慧，強強聯合，將寶馬『在中國、為中國，以中國速度創新』戰略推向新的歷程。」

值得注意的是，BMW此前動作頻仍，包括牽手阿里推動AI大語言模型「上車」，與華為終端達成合作協議將在中國深度融合鴻蒙生態等。當時有分析認為，BMW密集簽約的背後，一方面是對大陸新能源汽車市場激烈競爭的回應，也是為了搶佔智慧化技術制高點的關鍵布局。

Momenta CEO曹旭東指出，Momenta將充分發揮自身在智能駕駛領域的專長與優勢，與BMW聯合打造集「德系卓越駕控」與「AI大模型前沿能力」於一體的智能駕駛輔助產品，為用戶帶來安全、便捷、高效的未來智慧出行。

Momenta為大陸領先的智能駕駛解決方案提供商，其自主研發的「飛輪大模型」是該公司智駕產品的核心競爭力。通過海量真實路測數據和算法的自動優化迭代，已擺脫高精地圖依賴，方案已落地中國、歐洲、澳新、中東、日本等市場，實現「全球都能開」。該公司目前已與BMW、賓士、奧迪、通用、豐田、比亞迪、上汽等車企合作，為車企提供全場景高階智駕方案，累計合作量產車型超百款。

BMW集團近期公布6月及上半年的全球銷量，其中中國市場銷量317,862台，年減15.5%，也是下滑幅度最高的一個市場。外界認為BMW在中國銷售表現不佳，與大陸豪華新能源競品車型急劇增加和BMW在新能源、智能化方面轉型太慢也有關。