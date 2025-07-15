信心不足狂存錢...陸6月民眾消費陷四個月低點 上半年存款創新高

大陸統計局15日發布大陸經濟數據顯示，6月大陸社會消費品零售總額按年增4.8%，遜於市場預期增5.3%，為四個月低。此外，大陸央行金融數據顯示，上半年大陸居民存貸款餘額均創歷史新高，「淨存款」已超人民幣78兆元，換算下來，人均存款約為人民幣10.5萬元，在低利率下，民眾仍摀緊荷包不消費，顯示信心不足，防禦性存款不斷增長。

大陸央行14日公布上半年金融數據，數據釋出向好的訊息，比如社融增量人民幣4.2兆元，新增人民幣貸款2.24兆元，M2-M1剪刀差縮小等。分析認為這跟貨幣政策效果有關。

不過，值得注意的是，6月末人民幣貸款餘額268.56兆元，年增7.1%。上半年人民幣貸款增加12.92兆元；6月末人民幣存款餘額320.17兆元，年增8.3%。

數據也指出，上半年人民幣存款增加17.94兆元。其中，住戶存款增加人民幣10.77兆元，增幅為7.42%；非金融企業存款增加人民幣1.77兆元，財政性存款增加人民幣1.25兆元，非銀行業金融機構存款增加人民幣2.55兆元。

此外，數據顯示，大陸上半年社會消費品零售總額人民幣24.55兆元，按年增長5%，雖符合市場預期，但仍感疲軟。

不過，大陸統計局副局長盛來運表示，最終消費支出對經濟增長貢獻率52%，意味消費現在是經濟增長的壓艙石、主動力，下半年的消費是有支撐的，上半年一些積極影響因素和態勢在下半年會持續，消費政策還會繼續加力。