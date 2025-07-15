大陸外送平台「零元購」掀亂象 餐飲商會籲停止

中國外送平台大打「零元購」價格戰，市場亂象頻傳，商店訂單爆量還虧本。貴州遵義市紅花崗區餐飲行業商會開出第一槍，今天行文兩大平台呼籲立即停止突破成本底線的非理性促銷活動，避免商家被迫參與賠本經營。

綜合紅星新聞等陸媒報導，貴州遵義紅花崗區餐飲行業商會今天發出倡議書給美團、淘寶閃購兩大外送平台，呼籲停止「內捲式」補貼和不正當競爭。

倡議書提到，近期發起的「零元購」、「滿18減18」等極端補貼行為，為爭奪外賣市場份額挑動低於成本價的惡性價格戰，已造成市場經營秩序混亂、行業生態嚴重失衡，導致本區大量餐飲企業經營陷入「不參與則無流量，參與則破價虧損」的惡性循環，更讓大量依賴堂食（餐飲內用）的實體店遭遇嚴重衝擊、苦不堪言。

倡議書提出3點要求：立即停止「零元購」等突破成本底線的非理性促銷活動，避免商家被迫參與賠本經營；嚴格執行市場監管總局關於「禁止通過低價擾亂市場秩序」的規定，取消變相價格戰；建立合理的定價機制，餐飲類商品折後價不應低於原材料成本+基礎營運成本。

商會還呼籲保障商家合法權益：禁止強制攤派補貼成本，商家參與促銷活動需遵循自願原則；優化演算法和補貼規則，避免「爆單破價」現象；對未參與補貼的中小商家提供流量扶持，維護市場公平性。

中國外送平台7月又掀起一波流血競爭。美團、淘寶閃購、京東三大外送平台相繼發出大量「0元吃」、「0元喝」紅包以及折扣券，祭出高額補貼爭搶訂單流量。

美團13日凌晨發布戰報稱，即時零售日訂單量超過1.5億；淘寶閃購聯合「餓了麼」14日再發戰報，宣稱日訂單量再次突破8000萬創新高。

創新高的訂單流量，造成商店爆單應接不暇，被迫下線部分商品，或是乾脆提前關門不接單。一家蜜雪冰城下線了冰鮮檸檬水，老闆說，「太累了，每天1000多單根本做不出來，而且掙（賺）得太少了」。

多地消費者在社群平台留言稱，多家茶飲店陷入忙碌漩渦：有顧客買杯飲料，硬生生等了半小時；更有甚者，深夜11時，仍聚集大批外送員與顧客，隊伍長龍不見首尾。

江西南昌市一家奶茶加盟店老闆說，外賣補貼活動帶來的客流量並沒有讓他感到開心。本來人手就不夠，這些活動一來，更是忙得團團轉。顧客是高興了，外送員也能多賺錢，但他們真是有點吃不消。今天兩大平台合計約1600單，實收才人民幣1000多元（約新台幣4100元）。

知名茶飲品牌滬上阿姨也參與平台「0元喝奶茶」活動，店員說，免單的這部分金額，商家也要承擔一部分，因此很多時候做一單還要賠2至3元。

平台訂單爆量，還造成大量飲食浪費。許多飲料店要關門休息了，仍有數十杯飲料無人認領，主因是大排長龍，有的顧客不想排隊，最後只能扔進垃圾桶。