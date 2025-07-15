陸再調整技術出口目錄 電池正極材料與提鋰技術納入限制名單

大陸商務部7月15日宣布，調整「中國禁止出口限制出口技術目錄」，將電池正極材料與提鋰相關技術納入限制出口項目，並刪除部分建築類技術條目。官方表示，此次調整是依據技術發展形勢進行的動態修訂，旨在完善技術貿易管理體系。

大陸商務部15日在官網發出「應詢答記者問」公告指，該部與大陸科技部調整發布「中國禁止出口限制出口技術目錄」。而本次目錄調整過程中，充分徵求相關部門、行業協會、業界學界和社會公眾意見，刪除3項技術條目，新增1項，修改1項。

公告提到，調整主要包括三部分。一是刪除中國傳統建築技術1項禁止類技術條目和建築環境控制技術等2項限制類技術條目，為促進中國建築技術發展成果的全球共享創造便利條件。

二是新增1項限制類技術條目，即電池正極材料製備技術，包括：新增電池用磷酸鐵鋰製備技術、電池用磷酸錳鐵鋰製備技術、磷酸鹽正極原材料製備技術等3條控制要點。電池正極材料製備技術在敏感領域正越來越多地得到應用，將相關技術納入目錄限制類，有利更好統籌發展和安全，促進相關技術的安全、可持續的應用和發展。

三是修改1項限制類技術條目，即有色金屬冶金技術，包括：新增鋰輝石提鋰生產碳酸鋰技術、鋰輝石提鋰生產氫氧化鋰技術、金屬鋰（合金）及鋰材製備技術、卤水提鋰技術、含鋰淨化液製備技術等5條控制要點，修改提取金屬鎵技術控制要點。這是根據技術發展變化形勢，對現有限制類技術做出的調整。

此外，公告表示，「中國禁止出口限制出口技術目錄」此次調整，是中國順應技術發展趨勢、完善技術貿易管理的重要舉措。根據「對外貿易法」和「技術進出口管理條例」，目錄中列明的禁止出口技術不得出口，限制出口技術則實行許可證管理。自2001年首度發布以來，目錄曾於2008年、2020年與2023年三次進行調整。

而此輪修訂旨在維護國家經濟安全與發展利益，同時促進國際經濟技術合作。中國堅持持續高水準對外開放，支持技術等創新要素的跨境有序流動，並願與各國加強技術交流與合作，共享技術成果。