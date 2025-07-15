加速Robotaxi商業化！寧德時代子公司與T3出行戰略合作

寧德時代7月15日表示，旗下子公司寧德時代智能科技有限公司與T3出行簽署戰略合作協議，基於寧德時代磐石滑板底盤平台，共同推進Robotaxi業務發展。寧德時代將為T3出行適配換電、全線控等電動智慧化技術方案。

科創板日報指，寧德時代子公司寧德時代（上海）智能科技有限公司（CATL時代智能）與南京領行科技股份有限公司（T3出行）簽署戰略合作協議，基於寧德時代磐石滑板底盤平台，共同推進Robotaxi發展。磐石底盤可為智慧駕駛系統提供標準化的硬體平台和適配接口，將大幅簡化Robotaxi設計研發到量產製造的全流程。

報導稱，此次策略合作，CATL時代智慧將基於磐石底盤技術架構，為T3出行適配換電、全線控等電動智慧化技術方案。雙方也將圍繞磐石底盤與Robotaxi營運場景，展開技術整合、聯合研發測試、資料共享與智慧化升級等合作。

另，中商網提到，在Robotaxi市場中，T3出行作為核心營運服務商，依託自身豐富的營運服務能力，聚焦打造適配Robotaxi的營運管理平台與離線營運服務平台，並且開發客製化產品，以此建構可落地、可複製的商業營運路徑。同時，T3出行透過與車企、演算法公司合作，藉助海量資料與完善的營運體系，從真實使用者需求、智慧調度機制等多層面，為產業提供出行場景支撐與數據支援。

中商網認為，上述這一系列措施不僅賦能Robotaxi產業發展，更協助其拓展多城市應用場景，推動商業化進程從試點階段邁向規模化落地。未來，雙方將圍繞磐石底盤與Robotaxi營運場景，展開技術整合、聯合產品定義、聯合研發測試、資料共享與智慧化升級等方面的專案合作，解決Robotaxi車輛開發成本高、開發周期長、資源投入散等痛點，共同建立滑板底盤硬體平台與出行營運服務的合作新範式。

鳳凰網科技指，T3出行由中國一汽、東風汽車、長安汽車聯合騰訊、阿里等企業投資，已覆蓋大陸全國162座城市，註冊用戶2.3億，日訂單超300萬單。時代智慧聚焦一體化智慧底盤業務，致力於推動該產品在Robotaxi市場的規模化應用。