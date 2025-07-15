快訊

早有準備？科展涉抄襲遭台大醫撤銷資格 女學霸下一步動向曝光

準備劃清界線？川普坦言「對普亭失望」：4度以為能達成協議

一甩素色風格！鄭文燦涉貪第7度出庭 改穿黑白格襯衫

聽新聞
0:00 / 0:00

加速Robotaxi商業化！寧德時代子公司與T3出行戰略合作

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
T3出行CEO崔大勇、CSO成凱、CMO羅志龍、副總裁季棟輝，寧德時代子公司寧德時代（上海）智能科技有限公司董事總經理楊漢兵、CTO 蔡建永等出席並見證簽約儀式。（圖／取自鳳凰網科技）
T3出行CEO崔大勇、CSO成凱、CMO羅志龍、副總裁季棟輝，寧德時代子公司寧德時代（上海）智能科技有限公司董事總經理楊漢兵、CTO 蔡建永等出席並見證簽約儀式。（圖／取自鳳凰網科技）

寧德時代7月15日表示，旗下子公司寧德時代智能科技有限公司與T3出行簽署戰略合作協議，基於寧德時代磐石滑板底盤平台，共同推進Robotaxi業務發展。寧德時代將為T3出行適配換電、全線控等電動智慧化技術方案。

科創板日報指，寧德時代子公司寧德時代（上海）智能科技有限公司（CATL時代智能）與南京領行科技股份有限公司（T3出行）簽署戰略合作協議，基於寧德時代磐石滑板底盤平台，共同推進Robotaxi發展。磐石底盤可為智慧駕駛系統提供標準化的硬體平台和適配接口，將大幅簡化Robotaxi設計研發到量產製造的全流程。

報導稱，此次策略合作，CATL時代智慧將基於磐石底盤技術架構，為T3出行適配換電、全線控等電動智慧化技術方案。雙方也將圍繞磐石底盤與Robotaxi營運場景，展開技術整合、聯合研發測試、資料共享與智慧化升級等合作。

另，中商網提到，在Robotaxi市場中，T3出行作為核心營運服務商，依託自身豐富的營運服務能力，聚焦打造適配Robotaxi的營運管理平台與離線營運服務平台，並且開發客製化產品，以此建構可落地、可複製的商業營運路徑。同時，T3出行透過與車企、演算法公司合作，藉助海量資料與完善的營運體系，從真實使用者需求、智慧調度機制等多層面，為產業提供出行場景支撐與數據支援。

中商網認為，上述這一系列措施不僅賦能Robotaxi產業發展，更協助其拓展多城市應用場景，推動商業化進程從試點階段邁向規模化落地。未來，雙方將圍繞磐石底盤與Robotaxi營運場景，展開技術整合、聯合產品定義、聯合研發測試、資料共享與智慧化升級等方面的專案合作，解決Robotaxi車輛開發成本高、開發周期長、資源投入散等痛點，共同建立滑板底盤硬體平台與出行營運服務的合作新範式。

鳳凰網科技指，T3出行由中國一汽、東風汽車、長安汽車聯合騰訊、阿里等企業投資，已覆蓋大陸全國162座城市，註冊用戶2.3億，日訂單超300萬單。時代智慧聚焦一體化智慧底盤業務，致力於推動該產品在Robotaxi市場的規模化應用。

高盛研報則顯示，大陸Robotaxi商業化進程已領先美國。預計大陸Robotaxi市場規模將從2025年的5,400萬美元增加至2035年的470億美元。

寧德時代7月15日表示，旗下子公司寧德時代智能科技有限公司與T3出行簽署戰略合作協議，基於寧德時代磐石滑板底盤平台，共同推進Robotaxi業務發展。寧德時代將為T3出行適配換電、全線控等電動智慧化技術方案。（圖／取自財經網科技微博）
寧德時代7月15日表示，旗下子公司寧德時代智能科技有限公司與T3出行簽署戰略合作協議，基於寧德時代磐石滑板底盤平台，共同推進Robotaxi業務發展。寧德時代將為T3出行適配換電、全線控等電動智慧化技術方案。（圖／取自財經網科技微博）

規模 寧德時代 Robotaxi

延伸閱讀

4月捐10億元…李平夫婦再捐復旦405萬股寧德股票 完成過戶

影／天雨路滑！開豪華電動車打滑自撞翻覆 一家四口輕傷獲救

獲利成長＋卡車電池新商機 寧德時代H股上市強勢吸金

國1驚見風火輪！拖吊賓士輪胎噴飛 底盤狂磨地面噴火星

相關新聞

年內3度訪陸 黃仁勳重申中國的重要：擁全球半數AI人才

今年內，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳已三度到大陸訪問，黃仁勳15日在北京表示，中國市場非常大，對美國公司十分重要，強...

不認「宗氏血脈」？ 娃哈哈董座宗馥莉傳關閉「弟、妹」任職公司

中國食品飲料大廠娃哈哈再爆新爭議事件。據「21世紀經濟報導」消息，娃哈哈集團現任董事長、創辦人宗慶後之女宗馥莉近日遭三名...

中美關係和緩？波音罕見一日向陸交付3架737 Max

美國波音公司（Boeing）7月13日罕見地在一日內向中國三家航空公司交付三架737 Max，外界解讀為美中貿易關係回溫...

加速Robotaxi商業化！寧德時代子公司與T3出行戰略合作

寧德時代7月15日表示，旗下子公司寧德時代智能科技有限公司與T3出行簽署戰略合作協議，基於寧德時代磐石滑板底盤平台，共同...

美企新思收購安似 中有條件放行 半導體大案獲最後通行證

在中美博弈大背景下，電子設計自動化（EDA）領域在全球產業界中扮演重要角色。在月初美國決定放寬EDA對中出口限制後，中國...

黃仁勳穿招牌黑色皮衣與雷軍合影 網友：不熱嗎?

Nvidia輝達（另稱英偉達）創辦人黃仁勳今年來三度訪華，他和小米創辦人雷軍的兩張合照也在網路上流出。在北京攝氏35度的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。