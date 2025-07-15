哪吒2掩蓋不了中國電影疲弱真相 空場率達4成

中國今年電影市場雖然有影史最賣座的「哪吒2」，但除此之外十分慘淡。電影院場次0人空場率高達40%，第2季場均人次跌至僅2到4人。

根據陸媒「21世紀經濟報導」，中國娛樂業數據分析軟體「燈塔」專業版9日披露的上半年電影市場數據顯示，由於春節檔「哪吒之魔童鬧海」（「哪吒2」）大賣，2025上半年總票房衝高至人民幣292.31億元（約新台幣1169億元），年增22.9%，接近疫情前歷史峰值。

但接著就後續乏力。2月票房160.9億元（占上半年55%），刷新歷史紀錄，可是後續4個月票房均不足20億元，作為暑期檔開局的6月僅19.1億元，創10年新低。

同時，中國影院總量突破1.3萬家創新高，但3至6月場均人次跌至2至4人，單影院放映場次年減889場，0人空場率高達40%。

賣座影片也呈現銳減局面。其中，破億元新片數量驟減至23部，「哪吒2」單片貢獻52.8%票房。票價方面，上半年中國平均票價為45.6元，創歷史新高，其中一線城市票價平均達51.5元，報導指出，這一定程度上抑制了觀影需求。

電影資訊相關的微信公眾號「導筒directube」也轉發了這則報導，一些網友留言「佳作稀缺、爛片成群」、票價太貴等。