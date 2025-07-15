中美關係和緩？波音罕見一日向陸交付3架737 Max

美國波音公司（Boeing）7月13日罕見地在一日內向中國三家航空公司交付三架737 Max，外界解讀為美中貿易關係回溫的象徵。截至目前，波音公司尚未針對其向中國航空公司的交付對外評論。

根據航班追蹤網站Flightradar24數據，這三架737-8 Max客機自美國西雅圖出發，於當地時間13日上午8時45分起一小時內陸續升空，首站飛往夏威夷檀香山進行常規中轉，再轉飛中國。而這三架飛機均已註冊為中國籍，分別由廈門航空、上海航空和山東航空接收。

彭博分析，波音向中國交付客機的進度和過程，向來被視為中美貿易關係健康與否的重要晴雨表。當前中美關係已有所回暖，兩國就貿易議題已達成初步框架協議，預計達成協議，並可能促成美國總統川普與中國國家主席習近平舉行雙邊峰會。

而這與今年4月的緊張局勢形成鮮明對比。當時，作為對川普政府對中國產品徵收最高145%關稅的反制措施，中國曾暫時停止接收波音飛機，並提高對美國產品的關稅。

彭博認為，從更廣泛的層面看，對中國的交付增加，正幫助波音清空其庫存，這些庫存來自於過去因737 Max連續兩起致命空難而長期停飛期間所製造的最終批次飛機。根據波音官網，截至6月底，波音今年以來已向中國交付了 28架飛機。

另據航空飛行集團（Aviation Flights Group）的追蹤數據以及Flightradar 24的航班記錄，13日的集中交付使波音本月對中國的飛機交付量增至少5架。自6月初恢復交付以來，波音已累計向中國交付13架飛機。

此外，中國南方航空與中國東方航空的貨運子公司在7月初分別接收1架787-9寬體客機和1架777貨機。追蹤數據顯示，另有2架737 Max客機近期從美國運抵波音位於中國舟山的工廠，準備交付給中國。