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年內3度訪陸 黃仁勳重申中國的重要：擁全球半數AI人才

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
黃仁勳今年內已三度赴大陸訪問，他15日在北京表示，中國市場非常大，對美國公司十分重要，強調美國企業紮根中國市場至關重要。（美聯社）
黃仁勳今年內已三度赴大陸訪問，他15日在北京表示，中國市場非常大，對美國公司十分重要，強調美國企業紮根中國市場至關重要。（美聯社）

今年內，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳已三度到大陸訪問，黃仁勳15日在北京表示，中國市場非常大，對美國公司十分重要，強調美國企業紮根中國市場至關重要。

央視新聞報導，黃仁勳表示，中國市場如此龐大、充滿活力。人工智慧（AI）在中國發展非常快，非常高興看到中國的人工智慧發展。這裡有全球50%的人工智慧研究人員。因此，美國企業紮根中國市場的確至關重要。

黃仁勳稱，他已去見了美國總統川普，川普知道他這次要到中國，也知道將在鏈博會上發言，「他祝我在中國旅途愉快。」

稍早前，央視新聞還釋出黃仁勳宣布將開始向中國市場銷售H20晶片的消息。黃仁勳表示，美國政府已經批准輝達的出口許可，輝達可以開始發貨了，所以將開始向中國市場銷售H20。「我非常期待能很快發貨H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」

黃仁勳同時宣布，輝達還將發布一款名為RTX Pro的新顯卡。這款顯卡非常重要，因為是專為計算機圖形、數學孿生和人工智慧設計的。

另，路透提到，輝達在最新聲明中亦表示，已向美國政府提交申請，準備恢復H20圖形處理器（GPU）在中國的銷售，並預期將很快取得相關許可，之後隨即展開交付。「美國政府已向輝達保證將發放許可證，輝達希望能很快開始交貨。」

據悉，美國政府今年4月決定禁止輝達向中國市場銷售其H20晶片。而H20是輝達為遵守美國出口限制而推出，專為中國市場設計的AI加速器。H20基於輝達Hopper架構，擁有CoWoS先進封裝技術。 H20更適用於垂類模型訓練、推理，無法滿足兆級大模型訓練需求，整體表現略高於910B。

此前，央視新聞引述來自中國貿促會消息指出，應中國貿促會邀請，黃仁勳16日將出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）開幕式，並參加相關活動。

路透5月即曾透露，輝達準備在中國推出一款新AI晶片，基於RTX Pro 6000D架構，價格大幅低於H20。知情人士稱，這款GPU屬於輝達最新一代Blackwell架構的AI處理器系列，因規格較低、製造要求簡化，因此價格相對便宜。

黃仁勳 輝達 美國 中國市場 H20 AI

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