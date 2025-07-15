中國房地產寒風 一線城市新房價連19個月負成長

中國國家統計局今天發布6月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計。資料顯示，一線城市6月新房銷售價格年減1.4%，較5月收斂0.3個百分點，連續19個月呈現負成長。

中國國家統計局今天上午發布6月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計。

統計數據資料顯示，6月一線城市新房銷售價格年減1.4%，降幅較5月收斂0.3個百分點，一線城市新房銷售價格從2023年12月以來連續19個月呈現負成長。

6月一線城市新房銷售價格僅上海市上漲6%；北京、廣州、深圳分別年減4.1%、5.1%、2.5%。二、三線城市新房銷售價格分別年減3.0%、4.6%，降幅較5月分別收斂0.5個、0.3個百分點。

觀察中古屋銷售價格。6月一線城市中古屋銷售價格年減3.0%，降幅較5月擴大0.3個百分點，北京、上海、廣州、深圳均跌，分別年減1.8%、1.3%、5.9%、2.8%。

二、三線城市中古屋銷售價格分別年減5.8%、6.7%，降幅較5月分別收斂0.3個、0.2個百分點。

中國國家統計局副局長盛來運今天上午在國務院新聞辦公室（國新辦）記者會上表示，各地區、各部門今年以來按照中央決策部署和要求，因城施策推動房地產市場企穩，從統計數據來看，整體朝著「止跌回穩」方向前進。

盛來運提到，具體表現包括銷售價格降幅收斂、房地產市場資金來源改善、房企化債工作有序推動、房地產庫存連續4個月減少等；目前看到房地產銷售面積和價格年增率處在下降狀態，這是築底轉型過程，屬於正常現象。

70個大中城市房地產價格統計按一、二、三線城市劃分。一線城市指北京、上海、廣州、深圳等共4個城市；二線城市指天津、石家莊、太原與其他等共31個城市；三線城市指唐山、秦皇島與其他等共35個城市。