陸上半年消費增5.0% 官方稱已成經濟增長主引擎

大陸國家統計局15日指出，2025年上半年，大陸社會消費品零售總額達人民幣24兆5,458億元，年增5.0%，較第一季加快0.4個百分點。大陸國家統計局副局長盛來運表示，上半年「三駕馬車」中，最終消費支出對經濟增長的貢獻率為52%，居三項之首，第二季進一步升至52.3%。他指，從相關數據可見，內需特別是消費，仍是推動經濟增長的主動力。

根據大陸國家統計局15日公布的數據，6月的消費增速略有放緩，社會消費品零售總額年比增長4.8%，月比下降0.16%。分消費類型來看，2025年上半年，商品零售額達人民幣21兆7,978億元，增長5.1%，餐飲收入達2兆7,480億元，增長4.3%。儘管整體增長放緩，但消費依然是支撐中國經濟的重要動力之一。

至於居民收入方面，大陸統計局指出，2025年上半年，大陸全國人均可支配收入達人民幣2萬1,840元，較上年同期名目增長5.3%，扣除物價因素，實際增長5.4%。其中，農村居民的收入增長高於城鎮。具體來看，城鎮居民人均可支配收入2萬8,844元，增長4.7%，扣除價格因素，實際增長4.7%；農村居民人均可支配收入1萬1,936元，增長5.9%，扣除價格因素後，實際增長6.2%。

另，上半年，大陸全國居民人均可支配收入中位數為1萬8,186元，年增4.8%。分城鄉來看，城鎮居民中位數為2萬5,380元，增長4%；農村居民中位數為1萬零60元，增長5.5%。同期，全國居民人均消費支出為1萬4,309元，名目增長5.2%，扣除價格因素後實際增長5.3%。其中，城鎮居民人均消費支出為1萬7,545元，實際增長4.6%；農村居民人均消費支出為9,733元，實際增長6.1%。

不過，在消費回升的同時，投資面則呈現結構性分化。上半年，大陸全國固定資產投資（不含農戶）達24兆8,654億元，年增2.8%；若扣除房地產開發投資，整體投資年增可達6.6%。分領域來看，基礎設施投資成長4.6%，製造業投資增長7.5%，顯示實體經濟支撐力仍存；但房地產開發投資年減11.2%，仍為拖累主因。6月，固定資產投資（不含農戶）亦出現月比下降0.12%。

盛來運表示，上半年「三駕馬車」（最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務淨出口）的貢獻率，分別是52%、16.8%及31.2%。他指，第二季「三駕馬車」中最終消費支出對經濟增長貢獻率52.3%，較首季略有提升；資本形成總額貢獻率24.7%，貨物和服務淨出口貢獻率23%。他說，由幾個數據可看到內需，尤其是消費是促進GDP成長的主動力。