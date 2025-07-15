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調整未歇 陸6月70城房價持續走跌 但年減幅收窄

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
官方最新公布的數據顯示，大陸6月新房售價月比降幅擴大，年比降幅則收窄。（中新社）
官方最新公布的數據顯示，大陸6月新房售價月比降幅擴大，年比降幅則收窄。（中新社）

大陸國家統計局15日公布6月70城房價數據，顯示房市仍在調整中，新建與二手住宅價格月比續跌，一線城市新房價月減0.3%，僅上海逆勢上漲。另，70城房價年比跌幅整體雖收窄，但路透據此測算指出，新房售價自2023年5月來未見增長，6月月跌幅更創八個月以來最大，反映市場仍未脫離低迷。

大陸國家統計局15日公布最新數據指出，從2025年6月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況來看，顯示中國房地產市場仍在調整中，無論新建商品住宅還是二手住宅，各線城市價格整體呈現月比下降態勢，但年比跌幅則有所收窄。

數據顯示，6月大陸一線城市新建商品住宅價格月比下降0.3%，跌幅較5月擴大0.1個百分點。具體來看，上海逆勢上漲0.4%，北京、廣州及深圳分別下跌0.3%、0.5%及0.6%。二、三線城市的價格亦持續下行，分別下降0.2%與0.3%，跌幅與上月持平。

至於二手房，大陸一線城市價格月比下降幅度達0.7%，與5月持平。其中，北京下跌1.0%，上海與廣州皆下跌0.7%，深圳則下降0.5%。二、三線城市跌幅略有擴大，6月均下跌0.6%，比上月多出0.1個百分點。

6月一線城市新建住宅價格較去年同期下跌1.4%，降幅比5月收窄0.3個百分點。其中上海表現較亮眼，年增6.0%，北京、廣州及深圳則分別下跌4.1%、5.1%與2.5%。二線與三線城市分別年減3.0%與4.6%，跌幅亦較上月縮小0.5個與0.3個百分點。

至於二手房價格，一線城市年減3.0%，跌幅較5月擴大0.3個百分點，北京、上海、廣州及深圳分別下降1.8%、1.3%、5.9%與2.8%。二線與三線城市分別同比下跌5.8%與6.7%，但跌勢略有收斂，降幅分別縮小0.3與0.2個百分點。

路透根據國家統計局公布的最新數據測算，大陸新房售價自2023年5月以來，未見增長。大陸6月新房售價為八個月來最大。具體來看，大陸6月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年跌幅續收窄至3.2%；按月跌幅則擴至0.3%，為八個月最差。

經測算，6月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有14個，5月13個；下跌56個，5月有53個；持平的零個，5月有4個。

北京 上海 一線城市

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