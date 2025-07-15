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陸第2季GDP增長5.2%優於預期 可望實現全年增長目標

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家統計局公布，第二季大陸GDP按年增長5.2%，高於市場預期的5.1%。（中新社）
大陸國家統計局公布，第二季大陸GDP按年增長5.2%，高於市場預期的5.1%。（中新社）

大陸國家統計局15日公布，第二季大陸國內生產總值（GDP）按年增長5.2%，高於市場預期的5.1%，大陸今年上半年經濟增長達5.3%，預計中國大陸今年可望實現全年增長5%左右的目標。不過，分析師也警告，需求疲弱與外部不確定性上升，可能導致中國經濟2025年下半年出現放緩。

大陸國務院新聞辦公室15日上午10時舉行「2025年上半年國民經濟運作狀況」記者會。大陸國家統計局副局長盛來運指出，初步核算，上半年GDP66萬零536億元（人民幣，下同），按不變價格計算，年比增長5.3%。分季度看，第一季GDP增長5.4%，第二季增長5.2%。此前，大陸在《政府工作報告》將今年經濟增長目標設為5%左右。

此前，路透和彭博調查預計的大陸第二季GDP將年比增長5.1%，較第一季的5.4%有所放緩，官方公布的增長數據略高於市場預期。

路透指，大陸經濟目前尚未出現大幅放緩，部分得益於中美之間脆弱的貿易停火協議以及政策支持。然而，隨著出口動能減弱、物價持續下跌、消費者信心依舊低迷，市場普遍預期下半年經濟表現將趨弱。

南華早報指出，儘管中美貿易戰持續，大陸經濟仍展現出韌性。摩根士丹利估計，目前美國對大陸商品的有效平均關稅超過40%，但大陸商品出口仍保持強勁。

根據大陸官方14日公布的數據，今年上半年中國出口年增5.9%。雖對美出口出現下滑，但對東南亞、歐洲及其他市場的出口成長彌補損失。然而，分析師料，北京在下半年將面臨更大挑戰，包括內需動能走弱、就業市場不穩，以及美國可能再次加徵關稅的風險。

另，盛來運還公布，今年上半年，大陸全國規模以上工業增加值同比增長6.4%，其中6月的規上工業增加值同比增長6.8%，月比增長0.5%。今年前五個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額2.72兆元，同比下降1.1%。

今年上半年的社會消費品零售總額24.55兆元，年增5.0%，比第一季加快0.4個百分點。按消費類型分，商品零售額21.8兆元，增長5.1%；餐飲收入2.75兆元，增長4.3%。

盛來運說，「今年上半年更加積極有效的宏觀政策逐步見效，國民經濟延續回升向好態勢，展現出強大韌性與活力」，「但也要看到，當前外部環境不穩定不確定因素較多，國內有效需求仍顯不足，經濟回升向好基礎尚需鞏固。」

南華早報分析，提升內需是大陸今年的重要目標之一，用以對沖貿易戰帶來的衝擊。北京投入3,000億元推動汽車、家電與其他耐用品的「以舊換新」計畫，但近幾周來該計畫已顯露出動能放緩的跡象。

規模 北京

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