全球最昂貴城市 香港退居第3
根據財富管理集團瑞士寶盛（Julius Baer）發表的報告，在全球最昂貴城市排名榜中，香港退居第3，排名首位的是新加坡，第2是倫敦。
綜合本地媒體的報導，瑞士寶盛昨天發表全球財富及高端生活報告，新加坡連續第3年位居全球生活成本最貴城市榜首，倫敦則超越香港升至第2位，香港退居第3。
按照類別劃分，香港律師費為全球最高，汽車及房產價格則排名全球第2。
報告指出，香港低稅率及國際化魅力持續吸引富裕人士，去年重啟的投資移民計畫也對中國大陸及全球高淨值人士產生顯著吸引力。
根據報告，新加坡仍憑著穩定的政治環境、良好的治安水平以及優質的教育、醫療等服務，成為吸引高淨值人士和企業的宜居之選。總體而言，新加坡因其穩定和互聯互通的特性，繼續成為移居和居住的首選地之一。
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