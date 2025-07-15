力挺中國供應鏈 陸宣布黃仁勳明將出席鏈博會開幕式

央視新聞引述來自中國貿促會消息指出，應中國貿促會邀請，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳將於7月16日出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）開幕式，並參加相關活動。這是黃仁勳今年第三次訪問中國大陸，顯示出他對中國市場的高度重視。

鏈博會由中國國際貿易促進委員會（中國貿促會）主辦，號稱是全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，主要是為呼應大陸國家主席習近平一再呼籲維護全球產業鏈供應鏈穩定而舉辦。首屆鏈博會2023年11月28日至12月2日在北京中國國際展覽中心舉辦，主題為「鏈接世界，共創未來」。

上海澎湃新聞指出，黃仁勳16日參加鏈博會開幕式後還將會見媒體。

14日，大陸社交媒體傳出黃仁勳和小米執行長雷軍的合照。雖然北京當天氣溫高達35度，黃仁勳依然一身皮衣。在另一張照片中，黃仁勳則與雷軍共同站在一輛小米汽車旁。

第三屆鏈博會7月16日將在北京開幕，輝達是首度參展。據外媒報導，黃仁勳將在會上介紹輝達的新產品，並重申對中國市場的長期承諾，輝達最快將於今年9月推出專為中國市場定製的新版AI晶片。

輝達不久前剛成為全球首家市值達到4兆美元的企業，黃仁勳身價也水漲船高。7月14日，彭博富翁指數顯示，黃仁勳的淨資產達1,440億美元，為全球排名第九大富豪。

儘管輝達業績表現亮眼，但黃仁勳依舊不敢忽視中國市場。今年1月，黃仁勳先後現身深圳、台灣、北京和上海，出席公司年會及相關活動。1月19日晚，輝達在北京舉辦答謝迎春會，黃仁勳致辭時稱，輝達在中國已有25年歷史，比很多科技企業都要更早進入中國。

黃仁勳還特別提到，輝達在北京、上海、深圳擁有近4,000名員工，在過去數年間成長了將近60%。此外，輝達中國員工的流失率是全球最低的，每年離職率僅為0.9%，而輝達全球員工的年化離職率為2%，一些科技公司員工的年化離職率更可能高達20%。

今年4月，黃仁勳再次訪問北京和上海。據央視新聞報導，4月17日，中國貿促會會長任鴻斌在北京與黃仁勳會面。黃仁勳當時表示，中國是輝達非常重要的市場，希望繼續與中國合作。

4月17日晚，大陸國務院副總理何立峰在人民大會堂會見黃仁勳。據新華社報導，何立峰表示，中國市場投資和消費潛力巨大，產業轉型升級加快推進，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，始終是外資企業投資和貿易的沃土。歡迎包括輝達在內的更多美資企業深耕中國市場，在中國盡展產業優勢和能力，進而在全球競爭中贏得先機。

黃仁勳則表示，他看好中國經濟前景，願繼續深耕中國市場，為推動美中經貿合作發揮積極作用。