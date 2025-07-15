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廣東陸豐核電6號機 穹頂完工

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸最大的750千伏超高壓環網工程—新疆環塔里木盆地750千伏輸變電工程歷經15年建設，於13日正式「合龍」。這項工程將逐步成為中國西部能源輸送與經濟發展的新動脈。

中新社報導，新疆環塔里木盆地750千伏輸變電工程由9項750千伏輸變電工程分階段施工完成，環線長度達4197千米。該工程圍繞塔里木盆地形成環形電網，覆蓋新疆南部106萬平方公里的區域，成為中國最大的750千伏超高壓輸電環網。 　　

據國網新疆電力有限公司相關人員介紹，上述工程在建設中攻克了涉及沙漠、山脈施工的多項難題，並最大限度保護生態環境。該工程投運後將對南疆五地州（‌新疆阿克蘇地區、喀什地區、和田地區、巴音郭楞蒙古自治州和克孜勒蘇柯爾克孜自治州‌）產生深遠影響。 　　

該工程投運後預計帶動產業投資超283億元人民幣，提供就業崗位超8000個。同時，新增新能源接納能力800萬千瓦，大幅提升南疆五地州新能源匯集送出能力，帶動5000萬千瓦新能源發展，有效緩解南疆大型風電光伏基地的接網瓶頸問題。

蒙古 經濟發展 新疆

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