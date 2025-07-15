環塔里木盆地 輸變電工程合龍

中國廣核集團（下稱「中廣核」）廣東陸豐核電6號機組穹頂14日成功吊裝就位，標誌著這台「華龍一號」核電機組反應堆廠房成功封頂，工程建設正式由土建施工階段轉入設備安裝階段。

中新社報導，核電站穹頂是反應堆廠房的關鍵安全屏障，對保證其結構完整性和密封性至關重要。陸豐核電6號機組穹頂整體呈雙曲面殼體結構，由鋼板、角鋼龍骨、栓釘及內部構件組成，總重量達275.1噸，直徑45米。該穹頂在鋼結構集約化基地完成生產預製後，分塊板運抵現場進行整體拼裝。 龐大且沉重，吊裝時需要克服應力導致的變形、風力導致的偏擺，並在60米左右的高空，將穹頂與鋼製安全殼筒體精準對接，精度偏差需控製在毫米級。

中廣核廣東陸豐核電項目規劃建設6台百萬千瓦級核電機組，目前已核准4台機組。其中，5號機組已進入設備安裝高峰期，反應堆壓力容器、蒸汽發生器等主設備已就位，主管道焊接完成；1號機組於2025年2月24日主體工程正式開工，項目2號機組正按計畫開展開工前各項準備工作。