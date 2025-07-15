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陸新能源汽車 上半年註冊創新高
中國公安部表示，截至2025年6月底，大陸全國機動車保有量達4.6億輛，其中汽車3.59億輛，新能源汽車保有量3689萬輛。
中新社報導，截至6月底，全國新能源汽車保有量占汽車總量10.27%。純電動汽車保有量2553.9萬輛，佔新能源汽車總量的69.23%。上半年新註冊登記新能源汽車562.2萬輛，同比增長27.86%，創歷史新高。
截至6月底，全國有101個城市的汽車保有量超過100萬輛，同比增加5個城市，45個城市超過200萬輛，27個城市超過300萬輛。其中，成都、北京、重慶汽車保有量超過600萬輛，蘇州、鄭州、上海、西安汽車保有量超過500萬輛。
汽車轉讓登記數量持續增長，二手車交易市場活躍。2025年上半年，全國共辦理機動車轉讓登記業務1977萬筆。全國異地辦理交易登記二手小客車業務308.1萬筆，二手車異地交易登記改革措施在便利民眾企業辦事、促進二手車流通效果明顯。
截至6月底，全國機動車駕駛人數量達5.5億人，2025年上半年，全國新領證駕駛人數量1258萬人。
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