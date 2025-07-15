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人行：將推進貨幣寬鬆

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）副行長鄒瀾表示，下階段人民銀行將落實適度寬鬆的貨幣政策，抓好各項已出台的貨幣政策措施，執行提升金融服務實體經濟的質效。

鄒瀾在昨（14）日國新辦新聞發布會上指出，在總量方面，把握好政策實施的力度和節奏，保持流動性充裕，將使社會融資規模貨幣供應量增長，從經濟增長價格總水平預期目標相匹配，持續營造適宜的金融總量環境。

結構方面，突出金融服務實體經濟的重點方向，聚焦科技創新，擴大消費、民營小微等方面，強化政策協同聯動，用好用足各項結構性貨幣政策工具，加力支持重點領域和薄弱環節。

傳導方面，強化利率政策執行和監督，更好發揮行業自律的作用，維護銀行業市場競爭秩序，提高資金使用效率，防範資金空轉，把握好金融支持實體經濟和保持自身健康性的平衡。

完善貨幣政策框架方面，鄒瀾提到，將進一步健全市場化的利率調控機制，優化貨幣政策中間變數。

貨幣 實體經濟 中國人民銀行

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